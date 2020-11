Depuis que les chasseurs ont obtenu une dérogation pour pouvoir chasser le gros gibier pendant le confinement, pro et anti chasse s'insultent sur les réseaux sociaux. Pour mieux comprendre, nous vous emmenons au coeur d'une chasse aux sangliers, dans la forêt de Châteauneuf-en-Thymerais, en Eure-et-Loire.

Chasse aux sangliers, Châteauneuf-en-Thymerais © Radio France / Anaëlle Verzaux

Depuis que les chasseurs ont obtenu une dérogation pour pouvoir chasser le gros gibier pendant le confinement, pro et anti chasse s'insultent sur les réseaux sociaux. Pour mieux comprendre pourquoi pro et anti s'en veulent autant, nous sommes allés... à la chasse ! Nous vous emmenons au coeur d'une chasse aux sangliers, dans la forêt de Châteauneuf-en-Thymerais, en Eure-et-Loire.

La chasse se déroule le 14 novembre 2020.

26 chasseurs se retrouvent pour chasser le gros gibier, en priorité des sangliers et des chevreuils. Mais quand un renard se fait repérer, il se fait canarder, et ses restes sont abandonnés en forêt. Ce qui frappe, c'est ce grand écart entre la douceur de la nature et la violence de la chasse, une violence à laquelle nous ne sommes pas (pas tous !) habitués.