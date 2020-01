Une recette de Anna-Rita Valentini, Locanda delle tre chiavi à Isera

Canederli de Anna-Rita Valentini, Locanda delle tre chiavi à Isera © Radio France / François-Régis Gaudry/France Inter

Ingrédients

Pour 4 pièces

60 g de pain blanc rassis*

20 g de chapelure de pain

5 cl de lait demi-écrémé

1 œuf

20 g de fromage Trentingrana râpé

2 tranches assez épaisses de mortadelle

2 tranches de speck

1/2 oignon

Un filet d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de persil haché

Sel, poivre, noix de muscade

Farine pour la cuisson

Bouillon de viande ou de légumes pour la cuisson ou du beurre avec de la sauge

Recette

Couper le pain en cubes, et faire tremper pendant 2 heures dans un saladier avec le lait. Sortir le pain et réserver le lait.

Émincer l’oignon. Couper la mortadelle et le speck en carrés très fins. Faire frire le haché de charcuterie avec l’oignon et l’huile d’olive dans une poêle pendant 2-3 minutes.

Verser le contenu de la poêle dans le saladier avec le lait. Ajouter l’œuf, le persil et la noix de muscade, saler très légèrement, poivrer. Mélanger.

Ajouter la chapelure et le fromage râpé. Mélanger à la main. Ajouter de la farine si la préparation est trop humide.

Humidifier ses mains puis former des « gnocchi », des boulettes de pâte de 3 cm de diamètre environ. Les rouler dans la farine.

Faire chauffer le bouillon dans une casserole, et plonger les canederli pour 10 minutes de cuisson. Lorsqu’ils remontent à la surface, les sortir avec une écumoire.Servir dans une assiette creuse avec 2 louches de bouillon ou avec du beurre fondu et de la sauge.

*Le pain utilisé est la spaccatinatrentina, à la croute fine et croquante et à la mie souple. On le pétrie avec un peu de saindoux mais on peut le remplacer avec de la baguette classique

Naturalmente Hotels Adresse : Fr. Tavon, Via al Santuario, 17, 38012 Predaia TN, Italie Téléphone : 39 0463 536866