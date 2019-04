La chronique cuisine d'Estérelle Payany dans l'émission dominicale de cuisine On va déguster consacrée au gaspillage. Elle a présenté une recette de Pissaladière à base de pain perdu.

La "Painssaladière", une recette de pissaladière à base de pain perdu © Getty / Emportes Jm

Le pain pas perdu (et aussi les oignons) avec entre autres les initiatives de Kolectou et Expliceat qui permet aux boulangers de recycler leur pain dur en farine qu'ils réincorporent dans leurs préparations

Temps de préparation : 15 min + 15 min de reposTemps de cuisson : 40 à 50 min

Pour le fond :

125 g de pain rassis

25 cl d’eau ou de lait

1 œuf

30 g de farine

50 g de fromage à pâte dure râpé (cantal, salers, tomme de brebis…)

Pour la garniture :

1,5 kg d’oignons blancs

1 feuille de laurier 3 branches de thym

1 branche de romarin frans

Olives noires dénoyautées

Huile d’olive, Sel, poivre

Coupez le pain en gros morceaux et imbibez-le de liquide. Laissez reposer 15 min puis égouttez si nécessaire et mixez le tout.Préchauffez le four à 180° (th.6). Ajoutez l’œuf, la farine, le fromage râpé.

Etalez cette pâte au fond d’un moule à tarte huilé, tassez-la avec le dos d’une cuillère. Enfournez pour 10 à 15 mn min.Pendant ce temps, émincez finement les oignons.

Faites les cuire 1h à l’étouffée avec du sel et du laurier, dans leur eau de végétation : ils doivent rester translucide et confire tout doucement, sans caraméliser.

Mélangez la compotée d’oignon avec thym et romarin finement haché, sel et poivre. Vous pouvez également ajouter 3 filets d’anchois hachés menus, ou 1 c. à soupe de colatura di alici.

Sortez la tarte du four et garnissez-la d’oignons, d’anchois et d’olive. Arrosez d’un filet d’huile d’olive et glissez au four pour 30 à 40 min.Servez tiède ou froid

🎧 Une leçon de cuisine anti-gaspi