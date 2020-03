Cette recette permet de s’approcher au plus près des cookies Granola de Lu. Ce gros cookie à la texture sablée, assez croustillant en surface. Une recette tirée de l’ouvrage "Le cookie de nos rêves" de Déborah Dupont-Daguet et Géraldine Martens (Editions First)

cookies © Getty

pour 15 cookies de 35g, 10 minutes de préparation et 15 minutes de cuisson.

100 g de beurre doux ramolli

100 g de sucre blond

1 grosse pincée de sel

200g de farine

1/2 sachet de levure chimique

4 cs de lait

75 g de bon chocolat noir à pâtisserie concassé en grosses pépites (ou un peu plus si vous êtes très gourmand)

Préchauffez le four à 180°C (th. 6).

Dans un saladier, mélangez à l’aide d’une spatule en bois le beurre ramolli, le sucre et le sel.

Versez la farine et la levure dans le saladier. Ajoutez le lait. Mélangez le tout à la main.

Hachez le chocolat en grosses pépites et incorporez-les au mélange précédent. Malaxez bien le tout.

Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, disposez des petits tas de pâte (si votre four est petit, vous aurez certainement besoin de faire deux fournées pour façonner la quinzaine de Coucou !). Aplatissez-les, pour obtenir des petites galettes pas très épaisses d’environ 7 cm de diamètre.

Enfournez les Coucou pour 13 à 15 minutes, en surveillant bien la cuisson. Ils doivent être bien dorés mais pas cramés !

À la sortie du four, laissez-les refroidir, de préférence sur une grille.

Les Coucou durciront en refroidissant.(Il est aussi possible de préférer ne faire que 8 gros cookies de 60g, dans ce cas, pousser la cuisson à 16 minutes).

Et sur la même thématique, je vous propose l’excellente "Petite Epicerie du Fait Maison" de ma voisine virtuelle de plateau Estérelle Payany, épuisé en version papier depuis des années mais que vous pourrez acheter en version numérique sur Les libraires