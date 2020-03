Une recette de Gregory Cohen, qui anime l'émission "Chéri(e), c'est moi le Chef" diffusée sur France 2

Pour 16 buns

1 kg de farine

8 c à c de levure de boulanger (ou 4 sachets)

20g de sel

50g de sucre

400 ml d'eau tiède

150 ml de lait tiède

2 oeufs

60g de beurre pommade

Mélanger la farine, le sel, la levure et le sucre, idéalement dans le bol d'un robot équipé d'un crochet, sinon, à la main. Ajouter l'eau et le lait ainsi que les oeufs et pétrir quelques minutes.

Quand la pâte commence à former une boule qui se détache des parois, ajouter progressivement le beurre.

Sortir la pâte du bol, en faire une boule, la recouvrir d'un film étirable huilé et la laisser lever jusqu'à ce qu'elle double de volume.

Détailler la en autant de portions que l'on veut faire de buns. Les laisser reposer 5 minutes sous un torchon. Leur donner la forme de boules et les laisser à nouveau reposer 45 minutes, toujours recouvert d'un torchon.

Badigeonne les buns d'un mélange d'eau et d'oeuf et les parsemer de graines de sésame ou de pavot.

Cuire 15 minutes à 200°

Le truc du chef

Vous pouvez colorer vos buns :

noir, avec du charbon alimentaire ou de l'encre de seiche

orange, avec du paprika

Jaune, avec du curcuma

vert, avec un jus de roquette

Le steak haché façon Gregory Cohen

Prendre un steak haché brut, non préparé et l'agrémenter selon votre goût avec, par exemple des oignons rouges, des capres, du tabasco... ou du fromage.

La mayonnaise inratable

3 jaunes d'oeufs durs

10g de moutarde forte

5cl de vinaigre de vin

20cl Huile de tournesol

L'agrémenter avec, au choix : cerfeuil, ciboulette, estragon, capre, cornichon, le tout haché finement.

