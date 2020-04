Tout droit venu du Japon, ce biscuit est devenu une icône des artisans pâtissiers nippons. Chez nous, ce « moelleux » ou « tendre au chocolat » n’a pas encore trouvé la place qu’il mérite… Et s’il ne tenait qu’à vous de faire connaître ce surprenant dessert ?

Gâteau au chocolat classique © Frédéric Bau

Pour 8 à 10 personnes | Préparation : 1H | Cuisson : 40mns | Repos à température : 2-3h

Une recette de Frédéric Bau, chef pâtissier, directeur de la création de la maison Valrhona

Ingédients

135 g de chocolat noir Guanaja 70 %

150 g de crème liquide à 35 % de MG

110 g de blancs d’œufs (4 blancs)

65 g de jaunes d'œufs (3 jaunes)

150 g de sucre en poudre

35 g de farine T55 tamisée

40 g d’huile de noisette (ou neutre)

Beurre et sucre en poudre pour le moule

Pour la crème safranée

300 g de lait entier

20 g de sucre en poudre

13 g de Maïzena

2 gousses de vanille

3 ou 4 pistils de safran (soit 9 ou 12 filaments)

Pour le décor

Sucre glace ou Poudre de cacao Valrhona (facultatif)

Matériel

Moule à manqué (Ø 24 cm)

Préchauffer le four à 160 °C (th. 5-6).

Beurrer et sucrer le moule.

Chauffer la crème liquide dans une casserole.

Faire fondre le chocolat, le verser dans un cul-de-poule.

Verser la crème chaude sur le chocolat fondu en trois ou quatre fois. Mixer quelques instants, en ajoutant l’huile de noisette, puis les jaunes d’œufs et 50 g de sucre.

Monter les blancs d’œufs en neige au bec d’oiseau en incorporant progressivement 100 g de sucre.

Incorporer un tiers, à l'aide d'une maryse, dans le mélange chocolat, puis la farine en pluie, et enfin le reste des blancs en neige.

Garnir le moule et enfourner pour 30-35 min (la pointe d’un couteau piquée au cœur du gâteau doit ressortir à peine chocolatée).

Laisser refroidir.

La crème safranée

Fendre les gousses de vanille et en gratter les grains avec le dos d’un couteau. Dans une casserole, mélanger les grains de vanille, le lait, le safran, le sucre et la Maïzena. Donner un bon bouillon et laisser refroidir.

Réserver au réfrigérateur au moins 2 h pour que le safran infuse. Passer au chinois. Bien mélanger avant de servir.

Finition

Sur le gâteau au chocolat classique à température ambiante (surtout pas froid), saupoudrer un tout petit peu de sucre glace ou de cacao en poudre. Servir accompagné de la crème safranée.

Effet gourmand

Vous pouvez marier ce biscuit avec une boule de parfait glacé au chocolat