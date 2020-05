Suzy Palatin est l'autrice de nombreux livres de cuisine. Lorsqu'elle a fait goûter cette recette, un jour, au grand pâtissier Pierre Hermé, celui-ci l’a qualifié de « Meilleur gâteau au chocolat du monde ».

Le mi-cuit fait par François-Régis Gaudry

Ingrédients :

250 g de chocolat pâtissier à 60 ou 70 %

250 g de beurre

250 g de sucre

70 g de farine

4 œufs

Préchauffer le four à 200°C.

Faire fondre au bain marie ou au micro-ondes le chocolat. Ajouter le beurre pommade coupé en morceaux et bien mélanger à l’aide d’un fouet, pour obtenir une texture lisse. Débarrasser dans un saladier ou un cul de poule.

Ajoutez le sucre et mélanger. Ajoutez la farine, et mélangez à nouveau énergiquement, pour éviter les grumeaux. Casser les œufs dans un bol et les battre en omelette. Les ajouter à l’appareil chocolatée et bien mélanger.

Verser la pâte à gâteau dans un moule à manquer de 24/25 cm de diamètre (idéalement en silicone), préalablement beurré et fariné.

Baisser le thermostat à 150°C. Enfourner pendant 30 mn.

Laisser refroidir 10 minutes et démouler. Vous devez obtenir un gâteau avec une légère croûte et un cœur moelleux, fondant et crémeux à souhait.

ALLER PLUS LOIN | Retrouvez ici toutes les vidéos de François Régis Gaudry