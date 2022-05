Renaud Ramamourty, 31 ans, est aujourd'hui chef exécutif auprès de la prestigieuse maison Petrossian. Il a également participé deux fois à l'émission Top Chef. Les saveurs indiennes restent pour lui une source inépuisable d'inspiration.

Sambar par Renaud Ramamourty © Renaud Ramamourty

Ingrédients

1 oignon

2 tomates

4 gousses d'ail

4 cuil à soupe d'huile de coco

50 g de lentilles corail

30g de Channa dahl

1 cuil à soupe de coriandre en poudre

1 cuil à café de curcuma en poudre

1/2 cuil à café de curry

1/2 piment oiseau

1 cuil à café de graines de moutarde

6 feuilles de curry

4 racines de moringa

Recette

Ciseler l’oignon et tailler les tomates en brunoise. Piler l’ail au mortier.

Dans une petite casserole, faire chauffer un petit peu d’huile de coco et ajouter les feuilles de curry, le piment et les graines de moutarde. Laisser cuire quelques secondes le temps de la coloration.

Dans une casserole, faire chauffer l’huile de coco puis ajouter les oignons pour les faire suer. Ajouter par la suite la purée d’ail et les tomates. Faire bien revenir l’ensemble. Y incorporer les lentilles corail et le channa dahl et cuire à couvert pendant 20min, le temps d’obtenir une purée.

Après cuisson, rajouter les racines de moringa coupées en 4 tronçons. Ne pas hésiter à rajouter un peu d’eau si la consistance est trop épaisse.

Laisser cuire 5min.