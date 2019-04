Un gâteau reconnu pour sa friabilité, le nom dérive de brisa, qui en dialecte lombard signifie "miettes". La tradition veut que l'on consomme ce gâteau en le mouillant avec de la grappa ou du vin doux.

Tarte Sbrisolina © Radio France / Giulia Foïs

Giulia Foïs a reçu dans son émission Babel-sur-Seine Eleonora Galasso, ancienne journaliste italienne reconvertie cheffe et Food interpreter, amoureuse de son pays qu'elle met à l'honneur dans son livre A la romaine, la cuisine de la Dolce Vita. Elle na réalisé en direct un gâteau Sbrisolona, dont elle livre ici la recette.

La tarte Sbrisolona est un dessert qui s'accorde à des occasions spéciales, comme la naissance d'un enfant ou une promesse de mariage.

Cette tarte demande 20 minutes de préparation ainsi que 40 minutes de cuisson.

Ingrédients pour 6 portions

100 g de farine de blé

100 g de farine de seigle

200 g de farine de maïs

200 g d'amandes entières dont 150 g mondées

50 g d'abricots secs, coupés en petits dés

200 g de sucre brun

200 g de beurre doux à température ambiante

Le zeste râpé de 1 citron

2 jaunes d’œufs

1 gousse de vanille

Préparation

Préchauffer le four à 160 °C.

Dans un mortier, broyer grossièrement deux tiers des amandes mondées entières. Placer les amandes broyées et les abricots secs dans un bol avec le beurre. Ajouter les trois farines ainsi que le zeste de citron et mélanger brièvement. Ajouter les graines de la gousse de vanille, puis trois quarts du sucre et mélanger de nouveau à la main très rapidement pour éviter de chauffer la pâte.

Incorporer les jaunes d’œufs à la main. Graisser un moule à tarte de 32 cm de diamètre et étaler deux tiers de la pâte dans le moule en l'émiettant le plus possible. Attention, la pâte ne doit pas êtres compactée sur le fond.

Ajouter les amandes entières mises de côté à la pâte restante et mélanger rapidement. Parsemer le reste de sucre uniformément et enfourner 40 minutes. Laisser la tartes refroidir complètement sur un grille avant de servir. Cette tarte spectaculaire se conserve 3 jours.

Aller plus loin