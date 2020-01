C'est la question posée par Raphael, 14 ans, dans "Les P'tits Bateaux". Au micro de Noëlle Bréham, la vétérinaire Marie-Hélène Chiarisoli explique que tout leur bonheur se traduit par les nombreux signes de reconnaissance et d'attention qu'ils portent à leur maître au quotidien. En voici donc quelques-uns.

Qu'est-ce qui fait le bonheur de votre animal domestique ? © Getty / skynesher

Marie-Hélène Chiarisoli explique combien il est essentiel de savoir si son animal est heureux, et quels sont les signes, les agissements qui ne trompent pas et qui vérifient leur bien-être :

C'est quoi déjà un animal domestique ?

Marie Hélène Chiarisoli : « En premier lieu, il faut savoir que l'animal de compagnie est un animal domestique qui est habitué à vivre avec l'homme, quel qu'il soit. Ça peut être le cheval, le chien, le chat, le furet lui-aussi est domestiqué...

C'est quoi un animal de compagnie qui va bien ?

C'est avant tout :

Un animal qui mange bien

Un animal qui se réveille alerte

Un animal qui a envie de jouer

Un animal qui a envie de faire plaisir à son maître

Le maître doit aussi reconnaissance à son animal.

Il est très important d'avoir à l'idée que les animaux de compagnie, justement ce n'est pas uniquement de la compagnie. Si ce sont essentiellement des chiens, des chats ou des chevaux, la spécialiste affirme qu'ils sont bien plus que cela !

Ils aiment travailler et quand on les stimule, ils sont encore plus heureux, car ils aiment avant tout faire plaisir à leur maître.

Ce sont des animaux sociaux, ils ont besoin de se sentir bien dans le groupe dans lequel ils vivent.

Le chien tient particulièrement à faire plaisir à la meute. Même s'il est quand même là pour chasser, pour protéger, pour aider, tant il peut être un chien guide, un chien de berger, un chien qui garde la maison, un chien dressé pour son odorat, comme les chercheurs de drogues.

Les particularités du chien heureux

Le chien est facile à contenter. Dès le matin quand il se lève, il est toujours heureux, c'est un antidépresseur naturel fabuleux, il vous découvre tous les jours comme si vous étiez la première merveille du monde.

Il est toujours prêt à vous amener une de vos pantoufles à la laisse pour que vous le sortiez [...]

Les particularités du chat heureux

Le chat quant à lui c'est plus difficile car il travaille avant tout pour son bien-être à lui, indépendamment de tout ce qui se trouve autour de lui : soit il ne travaille pas du tout, soit il chasse un peu la souris pour faire plaisir à son maître, soit tout simplement pour s'amuser.

Et quand il fait des cadeaux, il ramène souvent la souris ou le mulot sur le paillasson, voire l'oiseau entier. Ça, malheureusement, c'est vraiment un instinct qu'on ne peut pas tellement contraindre mais qui ne manque pas de traduire l'état de bonheur dans lequel il se trouve sur l'instant ».

Aller plus loin

🎧 RÉÉCOUTER - Les P'tits bateaux, Les 5 questions-réponses, par Noëlle Bréham