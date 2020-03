Une recette réconfortante, qui régalera petits et grands, de Grégory Cohen, qui anime l'émission "Chéri(e), c'est moi le Chef" diffusée sur France 2

Le gratin dauphinois de Gregory Cohen

2 kg de pommes de terre à chair ferme (Charlotte ou amandine)

2 gousses d'ail

100g de beurre

Noix de muscade

80 cl de crème

25 cl de lait

sel

Laver, peler et couper en tranches fines les pommes de terre. Dans un plat à gratin frotté à l'ail et beurré, empiler successivement les pommes de terre, le beurre, la noix de muscade, la crème et le lait.

Réserver 20 cl de crème

Cuire au four à 180° pendant 45 minutes

Ajouter le reste de la crème

Cuire 45 minutes de plus.

Le truc du chef

On peut pré-cuire les pommes de terre avec un mélange lait/crème

Le gratin savoyard

On n'utilise ni lait ni crème. Faire cuire les pommes de terre coupées en tranches dans un bouillon de boeuf. Les faire cuire au four dans un plat à gratin recouverte d'emmental.