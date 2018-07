La recette du vrai Mojito de François-Régis Gaudry

La recette du mojito © Getty

8 feuilles de menthe

1 demi- citron vert

De la glace pilée (l’équivalent de 5 glaçons)

4 cl de rhum blanc

2 cl de sirop de sucre de canne (ou 2 cuillères à café de sucre en poudre)

6 cl d'eau gazeuse

Dans un grand verre, on dépose 8 feuilles de menthe verte, on ne déchire pas les feuilles de menthe pour bien garder les huiles essentielles et pour ne pas boucher la paille avec de petits bouts de menthe.

Au-dessus de la menthe au fond du verre, on ajoute un demi-citron vert coupé en 6 morceaux. Un trait de sucre de canne. On écrase avec un pilon mais la menthe doit rester au fond du verre, protéger par le citron, il ne faut pas trop la piler.

On ajouter de la glace pilée (l’équivalent de 5 glaçons par verre), 4 cl de rhum et on complète avec de l’eau gazeuse.

On mélange légèrement à la cuillère et c’est prêt.

Servir avec une paille.

