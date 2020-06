Dans l'émission On va déguster, le boulanger a donné sa recette

(sans insert praliné) Pour 16 cookies :

60 g de beurre végétal

110 g de sucre cassonade

20 g de lait de soja

300 g de pâte de noisette maison

125 g de farine T45

1g de bicarbonate

3 g de fleur de sel

30g de brisures de noisettes torréfiées

20 g chocolat noir en petits morceaux

Pour la pâte de noisette :

200g de noisettes

100g de sucre glace

100g de chocolat noir

Pour le caramel noisettes amandes :

60 g de sucre semoule

30 g de crème végétale

20 g de beurre végétal

35 g de noisettes et amandes torréfiées concassées

La pâte de noisette

Étape 1 : Torréfaction des noisettes Préchauffer le four à 180°C . Placer les noisettes bien à plat sur la plaque du four. Retirer les noisettes lorsqu’elles sont presque noires (le temps varie entre 15 et 25 minutes selon la couleur initiale des noisettes et la puissance du four). Une fois qu’elles sont assez refroidies, monder les noisettes en les frottant avec un torchon. Ce n’est pas grave s’il reste un peu de pelure !

Étape 2 : Préparation de la pâte de noisettes Mixer ensemble les noisettes et le sucre glace pendant quelques minutes. L’huile naturellement présente dans les noisettes va ressortir, et la pâte de noisette va se former naturellement.

La pâte à cookie

Étape 1 : La pâte à cookie Commencer par mélanger le beurre végétal à température ambiante avec la cassonade. Quand le mélange est bien homogène, ajouter le lait de soja et la pâte de noisettes maison (environ 20g). Mélanger bien puis incorporer la farine, le bicarbonate et la fleur de sel. Continuer de mélanger et ajouter enfin les brisures de noisettes torréfiées et le chocolat noir en petits morceaux. Détailler la préparation en boules de 45 g. Disposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et aplatir légèrement.

Astuce n°1 : Penser à bien espacer les boules, elles vont s’affaisser à la cuisson. Cuire à 170°C dans un four à chaleur traditionnel pendant 18 à 20 minutes.

Astuce n°2 : À la sortie du four il faut que les cookies paraissent encore mous, ils vont durcir durant les 10 prochaines minutes. Attention à ne pas trop les faire cuire !

Étape 2 : Le caramel aux noisettes Pendant que les cookies sont au four, mettre la crème végétale à chauffer dans une casserole à feu doux. Cuire le sucre cassonade à sec dans une poêle. Dès que le caramel commence à brunir, le sortir du feu. Ajouter la crème végétale chaude, puis toujours hors du feu, ajouter le beurre. Mélanger jusqu’à homogénéité, et remettre sur le feu très doux pendant deux minutes pour obtenir une texture bien fluide. Ajouter le mélange de noisettes et d’amandes torréfiées concassées dans la préparation. Une fois les cookies sortis du four et refroidis, recouvrir d’une généreuse couche de caramel noisette & amande.