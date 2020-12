Pendant le confinement, notre amie Clémentine est retombée sur les carnets de recette de son arrière-grand-mère Virginie, alias La Mère Cocard. Tenancière d’une auberge dans la Bresse, elle était connue pour cette recette de poulet à la crème.

Pour 4 personnes

Préparation 30 minutes

Cuisson 1 heure

—

1 beau poulet

Beurre doux

1 gros oignon

Vin blanc

50 cl de crème fraîche

1 jaune d’œuf

Farine

Thym et Laurier

Préparation

—

Demandez à votre boucher de découper le poulet en morceaux pas trop gros.

Dans une grande casserole, faites dorer quelques minutes la carcasse, le cou et les ailes avec un peu de beurre. Mouiller avec 1,5 l d’eau salée, ajouter le thym et le laurier et portez à ébullition.Traditionnellement, la mère Cocard utilisait les pattes du poulet pour son bouillon mais aujourd’hui rares sont les bouchers qui les conservent.

Dans une cocotte, faites revenir les morceaux de poulets et l’oignon émincé dans un peu de beurre. Quand ils commencent à colorer, farinez les morceaux, et prolongez la cuisson jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Arrosez les morceaux bien dorés avec le bouillon chaud et, si nécessaire, ajoutez un demi-verre de vin blanc. Laissez mijoter à feu doux 1 heure ou plus selon la taille du poulet.

Mélangez la crème fraîche épaisse et un jaune d’œuf battu, et versez dans la cocotte avec le poulet. Ôtez du feu.

Servez bien chaud.

=>> Recette tirée de Au beurre, 60 recettes modernes pour remettre le beurre au goût du jour de Gala Collette, Victor Coutard, paru aux éditions First