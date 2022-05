Comment faire manger des légumes aux petits ? Pour leur faire apprécier les légumes, vaut-il mieux leur présenter cuits ou crus ? En une ou plusieurs étapes ? Existe-t-il des recettes miracle qui fonctionnent auprès des plus jeunes ? Les trucs de spécialistes.

Des astuces pour faire aimer les légumes © Getty / Tom Werner

Esterelle Payany, journaliste et critique culinaire à Télérama, et Régis Pezous, bénévole de L'école Comestible qui propose de l’éducation alimentaire dans les écoles, étaient les invités de l'émission Barbatruc de Dorothée Barba. Ensemble, ils ont donné des astuces pour faire manger des légumes aux plus jeunes.

1- Faire découvrir les légumes

C'est souvent par méconnaissance que les petits se méfient des légumes. Régis Pezous apporte dans ses animations auprès des enfants, des cagettes de légumes. Il propose tout simplement de les regarder, puis de les toucher… Ensuite, il montre des photos des plantes : "Par exemple, le chou de Bruxelles pousse sur une sorte de petit palmier avec de petits chaussons accrochés au tronc du palmier, c'est absolument dingue !"

Ensuite, l'idéal est d'avoir un potager, où les enfants peuvent observer au jour le jour, la pousse des fruits et légumes. Si on habite en ville, Esterelle Payany conseille pour les balconnières : "Un plan de tomates-cerises qui grimpe bien. On peut aussi enterrer une pomme de terre germée. Avant de partir en vacances, on la déterre. C'est comme un trésor à chercher. Ce sont les meilleures pommes de terre sautées de leur vie".

Dorothée Barba a coupé la tête d'un poireau qu'elle a mis à tremper dans de l'eau. Ses enfants ont ainsi vu, fascinés, le poireau se reconstituer. "Et cela réconcilie avec ce légume."

2- Ne pas avoir peur de faire manger les légumes bruts

Régis Pezous a une marotte : faire manger les légumes crus, sans ajouts d'un tas de choses comme dans les gratins. "On s'imagine souvent que de faire cuire les légumes, ça les fait mieux passer auprès des enfants. Il faut balayer cette idée-là. Le principal risque avec un légume, est de le faire trop cuire. Le meilleur moyen de ne pas le faire trop cuire est de le manger cru."

Il conseille un légume en particulier : le chou-rave. "Cette grosse pomme aplatie ne pousse pas dans la terre. Son goût est proche de la "moelle" du brocoli. En le coupant avec un couteau, on découvre un "fruit" encore plus croquant que la pomme. C'est un peu doucereux avec plein d'eau. C'est magique. Honnêtement, à côté d'un bol de chips sur un apéro, ça marche très bien et je peux vous dire que les deux bols vont se vider à la même vitesse".

3 - Proposer plusieurs fois

Esterelle Payany a travaillé dans une autre vie pour l'interprofessionnelle des légumes. "Il y avait notamment une étude qui prouvait que pour qu'un légume soit accepté par des enfants, il fallait qu'il soit proposé au moins une dizaine de fois sous différentes formes et que le fait que ce soient crus ou cuits. Pour la carotte, on peut leur présenter râpée, en purée ou sous forme de carotte vichy."

4 - Ramener du plaisir

Pour cela, il faut faire du récit autour de ce qui pousse dans la terre. Régis Pezous explique aux enfants la saisonnalité. Il leur dit "les légumes à notre disposition l'été sont gorgés d'eau. Et c'est bien tant mieux puisqu'il fait chaud et que l'on a besoin de boire. Tandis qu'en hiver : on a à disposition des légumes plus doux, un peu plus consistants, qui aident à affronter les températures. Comme on ramène du plaisir, cela fonctionne très bien."

5 - Plan B en légumes aussi

Esterelle Payany est adepte du kit pour les légumes. "Chez nous, il y a toujours deux plats de légumes. L'avantage d'avoir des restes, et de bien les réserver au réfrigérateur, est que celui qui ne veut pas manger le légume prévu pour le plat du jour, va pouvoir se régaler du légume de la veille. Je veille à ce qu'il y ait un cru et un cuit. Cela permet de changer, et de tenir compte de l'évolution de leurs goûts.

6 - Faire avec la néophobie alimentaire

C'est un phénomène connu : les enfants n'aiment pas goûter de nouvelles choses. Esterelle Payany précise : "On est naturellement conditionnés pour se méfier de ce qu'on mange. Si visuellement ce n'est pas rassurant, les enfants ne vont pas goûter. L'exemple type, est la ratatouille. C'est plein de choses délicieuses, mais sous forme de magma. Vous ne savez pas ce que vous allez manger. Ce n'est pas rassurant du tout. Alors que si un enfant a goûté des courgettes sautées, des morceaux d'aubergine et puis un peu de sauce tomate. Il va avoir moins de mal. Pour les légumes comme le céleri, on augmente les doses petit à petit dans une soupe par exemple."

7 - Varier les façons de les préparer

Esterelle Payany propose les carottes en hot dog ou "Car’hot-dog". Et l'inverse : elle suggère une saucisse avec de la courgette autour. Parmi ses trouvailles : des asperges vertes cuite au four avec de la pâte feuilletée autour utilisées comme mouillettes d'œuf à la coque. Elle fait également du pesto aux légumes (queue de légumes verts, huile et graines) pour agrémenter les pâtes. Et les pizzas aux légumes, et les pois-chiche aux épinards fonctionne bien auprès des petits.

Régis Pezous, conseille outre les radis râpés sur les pizzas, les boulettes de légumes : "Sur une base de quelques haricots rouges cuits écrasés, ou dans un peu de chapelure, on peut mettre à peu près tous les légumes. On s'amuse à faire des boulettes de toutes les tailles. L'important est de leur faire faire les boulettes eux-mêmes. Ils auront le plaisir de touiller."

Et aussi

Ne pas prononcer le nom. Dorothée Barba tient d'une précédente invitée de l'émission ce conseil "Le secret pour faire manger certains plats, est de ne pas prononcer les noms des aliments. Servir de la courgette, sans dire ce que c'est."

Soigner la présentation : amusez-vous avec des salades composées, faites de l'arc-en-ciel, ça marche très bien. On peut également s'amuser avec les couleurs et faire des assiettes tout rouge, toutes vertes.

Manger autrement : les haricots avec les doigts, par exemple !

ECOUTER | Barbatruc sur les légumes et les fruits