Contre la dépression saisonnière qui peut nous saisir quand les jours diminuent, la tentation est grande de manger des aliments réconfortants souvent gras ou sucrés. Mais on peut aussi se faire plaisir en mangeant sainement. Exemple avec ces deux recettes.

Lentilles aux tomates confites © VALÉRY GUEDES/ ELLE à Table

Avec le Dr Catherine Lacrosnière, le chef Grégory Cohen, Danièle Gerkens, directrice de la rédaction d’Elle à Table et Christilla Pellé-Douël, Psychologie magazine réunis autour d’Ali Rebeihi dans l’émission Grand bien vous fasse.

L’appel du sucre rime souvent avec des moments où on baisse un peu la garde, soit parce qu’on est fatigué, soit parce qu’on est stressé. Pour lutter contre une envie brutale de se jeter sur quelque chose de très sucré, on mangera des aliments contenant des fibres avec des indices glycémiques bas, que l’on va mettre longtemps à digérer. Pour cela, les légumineuses sont parfaites :

Lentilles aux tomates confites (pour 4 personnes)

Recette tirée de l’article « Manger juste » de Elle à table n°126 de septembre/octobre 2019

Ingrédients : 6 tomates moyennes, 4 gousses d’ail, 1 citron bio, ½ bouquet de thym, 2 brins de romarin, 8 cuillère à soupe d’huile d’olive, 300g de lentilles vertes du Puy, 1 litre de bouillon de légumes, ½ oignon pelé, 2 feuilles de laurier, 200g de yaourt grec de brebis, épais ou égoutté. Et pour le pangrattato, 4 tranches de pain semi complet rassis et émietté, 1 pincée de piment d’Espelette, 4 brins de basilic ou de persil plat

1 - Préchauffez le four à 180°/thermostat 6. Lavez les tomates, coupez-les en deux ou en quatre. Pelez, dégermez et hachez deux gousses d’ail. Rappez le zeste de citron. Placez les tomates sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, ajoutez l’ail, la moitié du thym, le romarin ainsi que la moitié du zeste et un filet de jus de citron. Salez et poivrez. Ajoutez quatre cuillères à soupe d’huile d’olive, mélangez et enfournez 30 minutes en remuant de temps en temps.

2 - Pendant ce temps, pelez et dégermez une gousse d’ail. Mettez les lentilles dans une casserole, couvrez de bouillon de légumes, ajoutez l’oignon, le laurier et le reste de thym. Portez à ébullition et faites cuire à frémissement 14 à 20 minutes (le liquide doit être absorbé et les lentilles al dente).

3 - Pelez et dégermez la dernière gousse d’ail. Hachez-la finement. Mélangez le yaourt grec avec l’ail, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, du sel et du poivre.

Pour le pangrattato : faites dorer le pain émietté dans deux cuillères à soupe d’huile d’olive pendant 5 minutes avec un peu de sel et du piment d’Espelette. Ajoutez le reste du de citron. Servez le reste des lentilles avec le yaourt, les tomates rôties, le pangrattato et décorez de basilic et de persil.

La recette de Chantal, auditrice : le chocolat chaud aux dattes

Une recette donnée par une auditrice. C'est peut-être un peu sucré, mais une fois de temps en temps, il faut conserver des petits plaisirs à faire soi-même.

Faire gonfler deux ou trois dattes toute la nuit

Faire tremper une petite poignée de noix de cajou.

Mixez le tout avec une cuillerée de chocolat noir sans sucre.

Faire frémir une eau à 40°.

Ensuite versez l’eau comme on verse un thé à la menthe pour faire mousser le chocolat.

