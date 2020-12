Une recette de Nordine Labiadh, chef du restaurant "A mi-chemin" dans le XIVè à Paris

Pour quatre personnes

1 botte d’aneth

1 botte de persil

1 botte de coriandre

1 botte de ciboulette

1 botte de cerfeuil

1 botte d’oignons nouveaux

1 feuille de blette

1/2 oignon haché fin

4 gousses d’ail

1 oeuf

100 gr de semoule

3 cuillères à soupe de pignons de pin

1 cuillère à café de câpres

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

2 filets d’anchois hachés

2 cuillères à café de Ras el Hanout

1/2 cuillère à café de paprika

1/2 cuillère à café de curcuma

sel

poivre

Lavez toutes les herbes, gardez uniquement les feuilles et hachez les finement.

Nettoyez les bottes d’oignons nouveaux et hachez les y compris les tiges.

Hachez la feuille verte des blettes et hachez finement le blanc;

Épluchez l’oignon et hachez le très finement. Hachez les gousses d’ail.

Mettez tous ces ingrédients dans un grand saladier, ajoutez le ras el hanout, l’huile d’olive, l’oeuf, une cuillère de pignons de pin, le paprika, le sel, le poivre et mélangez le tout délicatement afin d’obtenir un pâte aux herbes. Ajoutez la semoule et 6cl d’eau et mélangez à nouveau afin d’obtenir un pâte compacte.

Réservez au réfrigérateur pendant 30 minutes.

Faites bouillir une couscoussière à moitié d’eau et couvrez la.

Sortez la pâte à boulettes et réalisez des boulettes de la taille d’un citron, serrez les bien entre vos mains pour qu’elles soient fermes.

Baissez le feu sous la couscoussière puis déposez au fond de celle ci les boulettes aux herbes bien alignées, couche par couche délicatement. Couvrez de moitié d’eau la couscoussière afin de garder l’humidité ce qui permettra de faire gonfler les boulettes et laissez cuire pendant 1 heure 30 sur feu moyen.

Pour la sauce, faire revenir séparément dans l’huile d’olive, pignons, câpres et anchois et réservez les, ajoutez ensuite le jus de citron et de l’huile d’olive. Servez cette sauce en accompagnement avec les boulettes