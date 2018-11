Parés de toutes les vertus, les légumes secs font un impressionnant retour dans nos assiettes. Parmi les arguments avancés par leurs fans, en particulier végétariens, ces aliments, grâce à leur richesse en protéines, pourraient avantageusement remplacer la viande. Qu’en est-il ?

Les Français les avaient délaissés depuis deux générations, mais les lentilles, pois chiches, fèves et autres haricots, ont de nouveau leur faveur. On assiste à une véritable explosion de la consommation des légumineuses. Peu grasses, riches en fibres, en vitamines, en oligo-éléments, en phosphore, en calcium, en fer, et elles ont l’avantage d’être riches en protéines (sources d’énergie nécessaire à l’infrastructure cellulaire, aux tissus, aux organes mais aussi à des substances vitales comme les enzymes, les anticorps, les hormones, les neurotransmetteurs etc…). Peuvent-il remplacer la viande ? Dans l’émission Grand bien vous fasse Ali Rebeihi consacrée au légumineuses, la nutritionniste Alexandra Retion a tranché.

Non, les légumineuses seules ne peuvent remplacer l’apport en protéines de la viande. Leurs 20% de protéines sont trompeuses. A la cuisson, la proportion passe à 8%. Or les protéines sont essentielles pour les structures de l’organisme, les muscles, par exemple. Surtout, les protéines des légumineuses sont incomplètes. Elles ne contiennent pas de protéines soufrées : les cystéines et les methyonines, deux acides aminés essentiels.

Pour ne pas souffrir de carence en étant végétarien, la solution ?

Associer des légumes secs à des céréales, qui elles, contiennent ces fameuses acides aminés soufrés comme dans un couscous avec de la semoule, des pois chiches et des légumes.

