Une recette de Pierre Coulon, fondateur de "La Laiterie de Paris" dans le quartier de la Goutte d'Or. Il fabrique 50% de ce qui y est vendu mais vend aussi des fromages sélectionnés durant ses voyages.

Oeufs au lait © Getty / Eskay Lim / EyeEm

Une crème aux œufs facile à réaliser. La température de cuisson au four ne doit pas dépasser 100 degrés, sinon le mélange bouillerait et la structure se déstabiliserait formant une couche d’eau au fond du plat après refroidissement.

Les ingrédients :

1 litre de lait cru ou entier

4 œufs entiers et 1 jaune d’œufs

130 grammes de sucre de canne

La recette :

Chauffer le lait à feu doux en brassant. Arrêter avant l’ébullition.

Battre les œufs et le sucre dans un grand saladier jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

Ajouter le lait chaud, petit à petit en fouettant bien. Verser dans un plat et enfourner dans un four préchauffé à 100 degrés. Cuire une heure et demi au bain marie de préférence.