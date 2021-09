Symbole emblématique des rassemblements des Gilets Jaunes depuis l’automne 2018, les ronds-points sont très nombreux en France et contrarient bien souvent les usagers de la route. Mais quelle est leur origine ? À quoi servent-ils ? Qui sont ses réfractaires ?

Meaux, Seine-et-Marne © AFP / GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR

Dans le jargon de la sécurité routière, on les appelle des carrefours à sens giratoire. Mais on les connaît mieux sous le nom de rond-point. Dans “Le débat de midi”, Thomas Chauvineau interroge ses invités sur ces installations : Eric Alonzo, professeur à l’Ecole d’architecture de la ville et des territoires Paris-Est, Michel Dalloni journaliste au Monde et Xavier de Jarcy, journaliste à Télérama et spécialiste de l’urbanisme, du design et de l’architecture.

Petit rappel historique

Pour la petite histoire, Michel Dalloni nous explique que l'origine des ronds-points remonte à François Ier. Ce dernier, voulant offrir le spectacle de ses chasses, avait mis en place l'ancêtre du rond-point, en organisant la convergence des voies et des allées forestières pour permettre aux cavaliers et aux équipiers de passer plusieurs fois devant les spectateurs.

Mais on doit la véritable invention du carrefour à sens giratoire à l'architecte et urbaniste français Eugène Hénard. En 1906, il met au point un système de régulation des carrefours à giration, prédécesseur du rond-point tel qu'on le connaît aujourd'hui, afin que toutes les voitures tournent dans le même sens et pour réduire les risques d'accident. Il s'agissait aussi et surtout de régler les problèmes de circulation autour de l’Arc de Triomphe à Paris. Auparavant, les carrefours étaient en effet traversés dans les deux sens.

Arc de Triomphe en 1900. © Getty / Culture Club

Eric Alonzo : "La France importe les "ronds-points à l'anglaise" et en 1983, un décret généralise la dérogation à la priorité à droite pour les giratoires. Et à ce moment-là a lieu a une explosion des giratoires dans les années 80 qui ont participé à la construction de la banlieue et de la périphérie."

Michel Dalloni : “Au départ c’est un élément paysager mais qui va se retrouver en ville, plutôt à sa périphérie et qu'on va appeler "embellissements" au XVIIIe siècle. Puis la question de la circulation va devenir de plus en plus importante."

Un lieu contestable et de contestation

Pour certains, le rond-point est un aménagement indispensable à la sécurité routière alors que pour d’autres, c’est un aménagement destructeur d’espaces naturels et de terres agricoles, comme l'explique Xavier de Jarcy :

“Les ronds-points sont des éléments d'aménagement reproduit partout en France sans tenir compte de l'histoire ni du paysage. Il y a trop d'étalement urbain à cause de la construction de ronds-points et inversement. Donc on consomme de plus en plus de terres agricoles et d'espaces naturels qu'on détruit pour construire des zones commerciales et des zones de maisons individuelles.

Le rond-point est un objet technique et est devenu un dogme, un dieu politique. Et cela montre que la construction de la ville ce n'est pas simplement des problèmes techniques, mais aussi des problèmes politiques et donc il faut que les citoyens et les politiques s'en emparent.”

Une affirmation qui fait écho avec la crise des Gilets jaunes, dont les ronds-points étaient le centre névralgique.

