Une recette de Carla Rebeiz, la fondatrice de "Eats Thyme" une nouvelle enseigne entièrement dédiée à la cuisine libanaise.

Mann’oushe au Zaatar © Getty

La pâte à Mann’oushe

Préparation de la pâte : 15 mn | Repos de la pâte : 2 heures

500 g de farine de blé bio T65

Levure de boulanger 12 g

Huile d’olive 40 cl

Sel 5 g

Sucre 25 g

Eau tiède 250 cl

Préparation de la pâte

Tamiser la farine et le sel dans un récipient

Ajouter le sucre et mélanger.

Ajouter l’huile d’olive.

Dissoudre la levure dans l’eau.

Après 4 min mélanger l’eau et la levure à la farine.

Laisser reposer la pâte sur un plan de travail pendant 2 heures.

Saupoudrer un peu de farine sur le plan de travail, poser la pâte, la pétrir et confectionner 6 boules de grosseur égale.

Mann’oushe au Zaatar

60 gr de Zaatar

60cl huile d’olive

60 cl huile végétale

Dans un bol, mélanger le Zaatar à l’huile d’olive .

Étaler la pâte en forme de cercle, mettre 2 cuil. à soupe du mélange de Zaatar et d’huile au centre de chaque cercle de pâte à pain, l’étaler avec le dos d’une cuillère.

Préchauffer le four à 200° C pendant 15 mn et cuire pendant 7minutes.

A la sortie du four, nous vous suggérons de disposez au centre de la Mann’oushe un peu de labné ou des légumes frais comme la tomate, concombre et de la menthe fraîche