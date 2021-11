Une recette originale de saison

Millefeuille céleri et coing © Radio France / Pour France Inter

Ingrédients

pour 6 personnes

2 céleris rave

6 coings

100g d’huile de pépin de raisin

quelques gouttes d’eau de rose

Sel

poivre

Déroulé

Préchauffez le four à 150°C.Epluchez le céleri rave et les coings. Détaillez des lamelles très fines de céleri rave et de coings à la mandoline. Placez dans le fond d’un moule à manqué rond une feuille de papier sulfurisé. Réalisez une rosace de lamelles de céleri.

Mélangez l’huile de pépin de raisin avec les quelques gouttes d’eau de rose. Badigeonnez les lamelles d’huile de pépin de raisins, salez et poivrez puis ajoutez une couche de lamelles de coings. Assaisonnez de la même manière et montez jusqu’en haut du moule. Ajoutez par-dessus une feuille de papier sulfurisé. Enfournez le moule pendant environ 1 heure. Les légumes doivent être confits, presque transparents. Servez tiède ou froid.