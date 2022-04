Une recette de Marie-Victorine Manoa, Cheffe du restaurant Aux Lyonnais à Paris.

Les navets © / Enrique Díaz / 7cero

Ingrédients

1 botte de navets

12 escargots (ou un poisson fumé, ( le principe étant de farcir le navet)

40 g de pignons de pin / pistaches / noix de cajou / noix / noisettes ou autre

4 gousses d’ail

2 c a s de poudre d’amande

2 c a s de Pastis

80 g de beurre

Vinaigre oxydatif (ici vieilli en fut de Savagnin)

Fleur de sel / poivre / huile d’olive

Navets

Tailler les fanes des navets à 3cm de la base.

Laver et frotter les navets légèrement tout en gardant la peau.

Tailler un petit chapeau du navet, puis creuser la base à la cuillère à pomme parisienne. Garder les intérieurs pour faire une salade. Les légumes primeurs ont la qualité d’être très tendres et se consomment donc parfaitement crus.

Farcir chaque navet avec le condiment (les fanes ainsi qu’un ou deux escargots selon la taille du navet.)

Farce

Mettre les fanes dans une cuve de mixeur (type Thermomix), y ajouter les pignons de pin, la poudre d’amande, la pulpe de 2 ou 3 gousses d’ail (dégermés et écrasés), 2 c a s d’huile d’olive et de la fleur de sel. Mixer puis rectifier l’assaisonnement et la texture avec l’huile d’olive, la fleur de sel et le Pastis. Poivrer.

Ajouter quelques noix hachées.

Condiments

Réaliser un beurre noisette. Le débarrasser, citronnez-le légèrement.

Blanchissez vos herbes et les fanes 2 min dans un grand volume d’eau salée. Les mixer directement avec une louche d’eau de cuisson. Lorsque la préparation est bien lisse, y ajouter le beurre noisette.

Débarrasser.

Cuisson

Placer vos petits navets farcis avec un peu d’espace entre eux.

Laisser travailler l’huile d’olive et lorsque la coloration se faire bien ressentir, déglacer avec le vinaigre puis ajouter à ¼ de hauteur du fond blanc (ou fond de légumes). Recouvrir et laisser cuire.

Lorsque le liquide est presque réduit à sec, glacer les légumes avec une pointe de beurre frais et un trait de citron !

Dressage

Placer votre condiment au fond d’un torpilleur chaud.

Placer vos navets glacés sur le condiment.

Réaliser une salade d’herbes, y ajouter les cœurs de navets, assaisonner simplement d’huile d’olive, fleur de sel et de vinaigre oxydatif.

Placer cette salade fraîche autour des navets.

Poivrer et déguster a même le torpilleur

Bonne dégustation !