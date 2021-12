Une recette de Jennifer Hart-Smith

Oxymel © Virginie Garnier / Marabout

Pickles et plantes en oxymel

"L’oxymel est un certainement le plus vieux remède naturel qui nous vient de la Grèce Antique, sirop aigre doux à base de vinaigre de cidre et de miel aux vertus expectorantes et diurétiques, c’est aussi un incroyable basifiant de l’organisme. Il possède pleins de vertus en fonction des plantes qui aromatisent. Le miel comme le vinaigre agissent comme des agents de conservation et d’extraction des principes actifs des plantes. J’aime l’utilise pour assaisonner des salades ou l’utiliser comme base pour des pickles de légumes de printemps que je dégusterai tout au long de l’hiver en accompagnement d’une soupe, de fromage frais ou dans un sandwich."

1 litre de vinaigre de cidre

4 càs de miel

Plantes aromatiques fraîches aux choix :

Le romarin : soutient le foie et la digestion, excellent en synergie avec le zeste de citron.

Thym : Antiviral naturel, il est excellent pour les infections des voies respiratoires supérieures, toux sèches.

Origan : Antiseptique, antibactérien et antiviral c'est un grand booster de l'immunité. Il réchauffe l'organisme et est très utile en cas d'infection des voies respiratoires.

Fleurs de sureau : Stimulant immunitaire il est très efficace contre les coups de froid et les maux de gorge.

Gingembre : réchauffant de la digestion, il aide à digérer et constitue un bon anti-inflammatoire.

Ortie : Très reminéralisant, la silice organique qu'il contient est très bénéfique sur la qualité de nos ongles, de notre peau et de nos cheveux. C'est un oxymel qui se marie aussi très bien avec les poissons.

Fleur d'oranger : Apaisant du système nerveux, il favorise la détente et le sommeil, j'aime réaliser un oxymel de safran ou de fleur d'oranger que j'utilise pour aromatiser des fraises l'été et des bouillons l'hiver.

Clou de girofle : puissant antibactérien que l'on utilise souvent contre les infections dentaires, le clou de girofle est aussi réputé pour ses effets vermifuges. Associé à du laurier noble, du thym, et du romarin. Cet oxymel comme un bouquet garni parfume un bouillon d'hiver.

Dans un bocal en verre stérilisé au préalable : Verser 1L de vinaigre de cidre, 4 càs de miel, et des plantes aromatiques fraîches (bien lavées au préalable au choix). Laisser mariner dans un endroit frais pendant environ deux semaines. Filtrer la préparation et embouteiller. Conservez à température ambiante.

Vous pouvez utiliser cette base pour réaliser de délicieux pickles en faisant bouillir la préparation et la verser sur des légumes dans un bocal en verre avec caoutchouc type Le Parfait. Laisser mariner une semaine avant de déguster. Mettre au frigo une fois le bocal ouvert.