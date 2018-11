Une recette de Cathleen Clarity, extraite du livre : "La cuisine américaine familiale & authentique" (Hachette Pratique)

Pain de maïs © Nicolas Lobbestaël / Hachette Cuisine

(Recette inspirée de Sean Brock dans son livre « Heritage »)

Préparation : 25 min / Cuisson : 20 min / 1 pain

100g de lard fumé

130g de farine de maïs

130g de poleta précuite

5g de fleur de sel

3g de Bicarbonate de sodium

3g de levure chimique

2 pincées de piment de Cayenne

35 cl de Babeurre

1 œuf

Émincez finement le lard et faites-le dorer dans une poêle jusqu’à ce qu’il ait rendu toute sa matière grasse. Le lard doit être croustillant. Débarrassez-le sur du papier abordant et récupéré le gras de cuisson.

Préparez la pâte. Préchauffez le four à 230°C (th. 7) et placez-y un sautoir en fonte pendant environ 10 min. Mélangez la farine de maïs et la polenta, le sel, le bicarbonate de sodium et le piment de Cayenne, et ajoutez les morceaux de lard égouttés.

Dans un saladier, mélangez 4 cuil. à soupe de gras de cuisson avec le babeurre et l’œuf. Faites un trou au centre des ingrédients secs et versez-y le liquide, puis formez une pâte en mélangeant le moins possible.

Récupérez le sautoir dans le four et mettez-le à chauffer à feu vif. Versez-y 1 cuil. à soupe de l’huile de cuisson et répartissez-la bien sur toute la surface du sautoir. Versez-y la pâte en la répartissant également dans le sautoir.

Enfournez pour environ 20 min. Servez chaud dans le sautoir.

