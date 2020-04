Une recette d'Eric Roux. Pain perdu pas pour tout le monde. Un quignon pour plusieurs desserts.

Pain perdu © Getty

Nous avons tous un peu d’agacement devant les quignons de pain sec qui parfois s’accumulent et dont nous ne savons quoi faire. Bon, oui, nous pouvons le broyer pour faire de la chapelure et réaliser d’éventuelles escalopes panées. Mais surtout nous avons là une formidable matière première pour faire des déserts familiaux.

C’est l’histoire du pain perdu.

Le pain sec et mis à tremper une heure dans un mélange de lait, de sucre et d’oeuf. Si vous pouvez utiliser du lait tout simple, le lait concentré, sucré ou non, vous donnera un pain perdu bien plus riche et onctueux.

Comment ?

Dans un saladier verser une petite boite de lait concentré non sucré auquel vous ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre ou une petite boite de lait concentré sucré.

Une fois la boite vidée, remplissez la avec du lait ou de l’eau pour détendre votre lait concentré.

Casser deux oeufs dans ce lait et fouettez à la fourchette.

Là vous avez deux solutions pour réaliser votre pain perdu :

Soit votre pain est en tranche et vous l’imbibez bien pendant une heure dans votre mélange lait-oeuf pour le faire cuire à la poêle dans du beurre chaud et lui donner une belle coloration dorée

Soit vous faites gonfler dans votre mélange lait-oeuf des morceaux de pain irréguliers pendant une heure, et vous versez le tout dans un plat à gratin ou un moule à manquer préalablement beurré et fariné. Vous glisser au four à 180° pour une demie-heure. Là vous avez ce que les Lozériens appellent une coupetade. Ce gâteau de pain perdu accueille favorablement des fruits. Quelques pruneaux mis préalablement à gonfler dans un sirop ou encore mieux une boite de pêches ou de poires au sirop ajouter au plat avant de verser le mélange pain-lait-oeuf en feront un dessert de choix.

Ce pain sec peut encore avoir une autre utilisation si vous le réduisez en chapelure (pour cela enfermer votre pain sec grossièrement cassé dans un sac solide en plastique ou en toile et écraser consciencieusement avec un rouleau à pâtisserie). Cette chapelure peut être utiliser comme une sorte de farine. La fabrication du mélange à cuire soit à la poêle mais mieux, en gâteau dans un moule, change légèrement :

Une boite de lait concentré, et en utilisant la boite vide comme une mesure, ajouter une boite de lait ou d’eau, deux boites de chapelure, une demie boite de sucre en poudre si votre lait concentré n’est pas sucré et deux jeunes d’oeuf. Les blancs d’oeuf mis de côté sont montés en neige pour être ajouter délicatement, en soulèvent le mélange à la cuillère ou avec une maryse, avant de glisser au four.

Vous aurez pris soin de ranger dans votre plat à gâteau, des fruits au sirop en conserve, ou encore des raisons secs ou des pruneaux. Au four à 180° pour 1/2 heure.

Bien sur s’il vous reste de la chapelure utilisez là pour finir la panure d’escalopes de veau ou de fines tranches de filet de porc après les avoir enrobées de farine et d’oeuf battu. Cuisez à feu vif dans du beurre à la poêle.