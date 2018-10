Une recette d'Alice Waters extraites de son livre "L'art de la cuisine simple : notes, leçons et recettes d'une révolution délicieuse" (Actes Sud / Kéribus Editions)

Pancakes © Getty

Pour 4 à 6 portions

Pour différents goûts, essayez toutes sortes de farines : on peut les combiner dans différentes proportions, tant que la moitié de lafarine reste de la farine de blé, qui donne de la légèreté aux pancakes.

Dans un grand cul-de-poule, mélangez :

• 100 g de farine complète spéciale pâtisserie

• 100 g de farine autre (épeautre, maïs, seigle, sarrasin, etc.)

• 1 c. à c. de levure chimique

• 1 c. à c. de bicarbonate de soude

• 1 c. à c. de sel

• 1 c. à s. de sucre (facultatif)

• Séparez : 2 œufs

Mélangez les jaunes au fouet avec :

• 420 ml de lait fermenté type kéfir (ou

• 300 ml de lait + 120 ml de yaourt)

Faites un puits dans les ingrédients secs, versez la mixture aux oeufs et mélangez pour que tout soit incorporé. Ajoutez : 100 g de beurre fondu

Remuez bien.

Dans un autre bol, montez les blancs en neige et intégrez-les délicatement à la pâte. Si l’appareil est trop épais, ajoutez du lait.

Versez une petite louche de pâte dans une poêle bien chaude, légèrement graissée (ou directement sur une plaque chauffante si vous en avez une), pour vérifier la température.

Faites cuire sur la première face jusqu’à ce que les bords soient dorés et que des bulles apparaissent au centre. Retournez et finissez la cuisson sur l’autre face.

Servez chaud avec un peu de beurre, du sirop d’érable, du miel ou de la confiture.

Variantes

• Faites vos pancakes avec du lait seul. Utilisez 375 ml de lait à la place du lait fermenté, omettez le bicarbonate de soude et mettez 2 c. à c. de levure au lieu d’une.

• Pour des pancakes très moelleux, utilisez

60 g de beurre et 60 ml de crème fraîche.

• La farine complète peut être remplacée par de la farine blanche.

• Ajoutez à l’appareil des rondelles de bananes ou 100 g de myrtilles.

