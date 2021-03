Découvrez les entretiens au long cours qui vous mèneront du lac Baïkal à l'espace ou sur la mer. De Jack London à Jean-Louis Etienne, les grands noms de l'aventure au micro de France Inter.

Les mille et une vies de Jack London

Le 22 novembre 1916, à l'âge de 40 ans, Jack London s'éteint dans sa propriété au Nord de San Francisco. Une courte vie que l'auteur de Croc-Blanc aura traversée comme un météore. Voici les folles aventures de Jack London en compagnie d'Olivier Weber, grand reporter et auteur d'une biographie de Jack London, sur les traces de cet aventurier hors-norme :

Jean-Louis Etienne : 40 ans d'exploration

"On n’empêche pas une Mouette de prendre le large". Nous étions en 1976 le jeune médecin, Jean-Louis Etienne, pas encore trentenaire s’apprêtait à prendre son envol. Le médecin-explorateur a effectué plusieurs tours du monde à la voile, gravi les plus hautes montagnes dont la face nord de l'Everest, exploré les pôles Nord et Sud, à ski, en traîneau, en capsule dérivante ou en ballon... Retour sur la vie d'un explorateur en série.

Sylvain Tesson, sur les rives du lac Baïkal

A pied, en bateau, en side-car, Sylvain Tesson a parcouru les rives du lac Baïkal en Sibérie, à chaque saison, de manière à capter toutes les facettes de cet endroit magique. Retour sur toutes les grandes expéditions qui ont jalonné sa vie d'écrivain-voyageur : son tour du monde en vélo, sa traversée de l'Himalaya ou encore ses chevauchées à travers les steppes de l'Asie centrale.

Bertrand Piccard, l'aventurier du ciel

Bertrand Piccard, après avoir réussi le premier tour du monde en ballon sans escale, s'est lancé dans l'aventure Solar Impulse : le tour de la Terre dans un avion solaire. Il poursuit ainsi la saga familiale après son père Jacques et son grand-père Auguste.

Odyssées du Grand Nord avec Nicolas Vanier

Nicolas Vanier parcourt depuis 30 ans les régions du Grand Nord, du Yukon à la Sibérie, accompagné de ses chiens de traîneau pour le plaisir d'aller à la rencontre des hommes qui habitent ces territoires enneigés et glacés, montrer la beauté, mais aussi la fragilité de ces régions.

🎧 ÉCOUTER | Odyssée dans le Grand Nord avec Nicolas Vanier

Isabelle Autissier, une vie sur la mer

Elle a navigué sur toutes les mers du globe, sous toutes les latitudes, tous les temps, en course solitaire ou en équipage. La navigatrice lsabelle Autissier nous embarque sur son voilier.

Dans les pas de Dian Fossey

En compagnie de Jean-Philippe Noël, journaliste animalier et auteur d'une BD sur la vie de Dian Fossey, et de Sabrina Krief, vétérinaire et primatologue spécialisée dans l'étude des chimpanzés, retour sur les grandes étapes de la vie de cette femme au destin hors-normes puisque poussée par une passion dévorante.

🎧 ÉCOUTER | Dans les pas de Dian Fossey

Jean-Baptiste Charcot, le gentleman des pôles

Riche, fils d'un grand ponte de la médecine, peu de monde croit en lui lorsqu'il se lance dans l'exploration de l'Océan Antarctique. Partons sur les traces de l'explorateur marin, et surtout précurseur des grandes expéditions polaires, Jean-Baptiste Charcot (1867-1936).

Albert Londres, pionnier du grand reportage

Envoyé spécial sur tous les continents pendant plus de vingt ans, Albert Londres, voyageur sans bagage de la presse française, reste aujourd'hui le pionnier du grand reportage.

Henri de Monfreid au micro de Jacques Chancel

Le 24 avril 1969, Jacques Chancel reçoit Henry de Monfreid. En 1969, Henry de Monfreid est toujours un jeune homme de quatre-vingt-cinq ans. Au micro de Jacques Chancel, le navigateur invétéré effectue le bilan d’une vie riche en exploits de toutes sortes racontant avec saveur des rencontres avec Paul Gauguin...

Jacques-Yves Cousteau invité de Radioscopie

" La sagesse nous conduit à simplifier notre vie " Le 10 mai 1974, Jacques Chancel reçoit l'explorateur. Ensemble, ils évoquent sa passion des fonds marins, son regard sur le devenir de la planète et son parcours.

