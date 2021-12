Angèle Ferreux-Maeght (La Guingette d'Angèle) était invitée de l'émission culinaire "On va déguster", elle a donné quelques recettes à base de patate douce. Celle-ci peut-être utilisée pour fourrer dans une bûche.

Une pâte à tartiner à base de patate douce © Getty / BRETT STEVENS

Ingrédients

500g de patate douce

200g de chocolat noir pâtissier

1 pincée de sel gris

15cl crème végétale (j’aime bien utiliser l’amande) ou une crème légère

Option: 1 càs de miel ou sirop d'érable

Pelez, coupez en dés, et faites cuire à la vapeur votre patate douce et vos carrés de chocolats dans un petit bol (ou les patates douces à l'eau et le chocolat à feu doux à la casserole si vous préférez)

Mixez tous les ingrédients et placez dans un pot,

Réservez au frais une semaine.

Dégustez sur une bonne tartine grillée, dans vos yahourts, comme glaçage sur vos gâteaux ou comme base pour faire des roulés ou même votre bûche de noël !

ECOUTER | On va déguster consacré à la patate douce