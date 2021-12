Une recette de Jennifer Hart-Smith qui, il y a quelques années s'est reconvertie dans la pâtisserie et défend aujourd'hui une alimentation de bon sens, plus naturelle privilégiant les aliments complets, les produits locaux, frais et de saison.

Le citron © Getty / Tobias Titz

"Quand je réalise une quantité importante de lemon curd, j’aime utiliser des citrons entiers, bio que je passe entiers à l'extracteur pour extraire partiellement l’huile essentielle de citron présente dans la peau. Elle va apporter plus d'arômes à mes crèmes de citrons. Cependant, je me retrouve avec une quantité encore plus importante de pulpe de citrons qu’il serait dommage de jeter tant elle garde encore une puissance aromatique. Pour atténuer l’amertume du ziste, je réalise cette pâte de citron fermentée au sel qui constitue un condiment central de ma cuisine. Je cuisine et j’assaisonne avec. C’est un condiment qui stimule le foie et favorise la production de bile. Il est encore plus bénéfique sur la digestion si vous ajouter de la sarriette ou du romarin. Si vous n’avez pas d’extracteur, vous pouvez travailler les citrons entiers dans un blender, peser la préparation et ajouter 3% du poids en sel de mer plutôt qu’une saumure (eau + sel)"

1Kg de pulpe de citron bio faites avec l’extracteur

1L d’eau non chlorée (tirée quelques heures avant)

35 g de sel de mer

Poivre

Optionnel : Piment doux (optionnel), paprika, ail, romarin, sarriette etc..

Bien dissoudre les 35 g de sel de mer dans l’eau. Verser cette saumure sur la pulpe de citron et avec une cuillère en bois, bien mélanger la préparation.

Agrémenter de poivre, piments doux et aromates de votre choix.

Mettre dans un bocal de 1L

Le parfait (couvercle avec un caoutchouc) fermé et laisser fermenter à température ambiante 3 à 5 jours en fonction de la température de la pièce.

Vous pouvez vous aider en laissant le pot fermenté proche d’un radiateur en hiver. Une fois que des petites bulles apparaissent, mettre la préparation au frigo pour ralentir la fermentation. Se garde quelques mois au frigo.