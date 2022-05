Vous êtes à deux doigts de prendre vos voisins en grippe ? Peut-être allez-vous vous reconnaître parmi ces cas de figure. Mais si le voisinage est souvent sources de conflits, la règle de base avant même de céder à votre frustration et de saisir la justice, c'est de prioriser le dialogue !

Petit guide de survie pour éviter les conflits avec vos voisins

Après avoir passé en revue, dans "Grand bien vous fasse", les principales sources de conflit qui reviennent le plus souvent entre voisins, la psychologue Dominique Picard et le juriste en droit immobilier Charlie Cailloux ont rappelé pourquoi il fallait toujours privilégier le dialogue au recours de justice.

Les choses à savoir sur les nuisances sonores

Charlie Cailloux commence par rappeler que faire du bruit, où que l'on habite, sera toujours répréhensible et il est commode "de s'en référer au règlement communal de la ville dans laquelle vous habitez, pour vous tenir informés de la plage horaire durant laquelle une nuisance sonore en continu pourra être comprise, en particulier pour les travaux". S'il existe un droit dérogatoire pour le bruit lié aux travaux domestiques, il n'existe pas de droit dérogatoire pour faire la fête et augmenter le volume de la musique, précise-t-il. Ce n'est pas parce que vous faites du bruit un vendredi, un samedi soir ou durant un jour de fête nationale, que le bruit doit être davantage toléré".

On n'a jamais le droit de faire trop de bruit

Les fameux murs mitoyens

Une des grandes sources de conflit, c'est la mitoyenneté, cette forme particulière de copropriété entre deux voisins qui concerne la plupart du temps un mur, une clôture, un espace qui sépare deux terrains souvent très mal définis. Le juriste précise qu'il s'agit "d'une indivision entre deux voisins qui pose question quant à son appartenance juridique, dont le meilleur moyen pour s'en assurer est de s'en référer aux actes de vente, au cadastre qui vont forcément donner des indices. Auquel cas on peut aussi s'appuyer sur des présomptions basées sur la manière dont le mur en question aura été utilisé jusqu'à présent par l'un et l'autre. Cela peut permettre de déterminer qui en est le propriétaire. Un mur mitoyen pose d'autant plus problème quand il s'agit de négocier le financement d'entretien".

Quand un jardin empiète sur un autre

Oui, vous avez l'obligation d'entretenir votre jardin comme votre voisin le sien. Laisser votre jardin en déshérence, dans l'insalubrité, vous engage et vous expose à des sanctions, notamment lorsqu'elles nuisent à votre voisinage. Il est important d'en faire de temps à autre le tour pour vérifier, si vous en avez, la pousse de vos arbres et arbustes limitrophes. Il n'est pas non plus impossible de voire les feuilles et branches d'un de ses arbres tomber chez votre voisin et vice versa. L'entretien de ceux-ci revient à son détenteur. Conformément au Code général des collectivités territoriales, tout propriétaire qui laisse son jardin à l'abandon peut être contraint d'effectuer des travaux de remise en état et de nettoyage.

Le juriste souligne à cet égard "qu'il y a des règles dans le code civil qui disposent que vous pouvez planter, par exemple, un arbuste à au moins 50 cm de la limite séparative si cet arbre ne dépasse pas 2 mètres. Au-delà de 2 mètres de hauteur, il faut le planter à au moins 2 mètres de la limite séparative".

Le vis-à-vis

Le vis-à-vis est aussi très réglementé par le code civil. Charlie Cailloux rappelle qu'il existe deux types de vues : les vues droites, quand votre fenêtre donne directement sur le terrain du voisin. Puis les vues obliques quand vous pouvez regarder chez le voisin en vous penchant. "Il y a donc des distances à respecter : 1,90 m pour les vues droites, 60 cm pour les vues obliques. Il faut que la personne concernée effectue des travaux soit pour boucher la fenêtre qui donne sur le fond de chez son voisin ou bien installer un verre dormant, qui laisse passer la lumière, mais qui n'est pas transparent, par lequel on ne peut pas voir au travers".

Saisir le dialogue avant de songer à la justice

Si vous rencontrez d'éventuelles sources de conflits comme celles-ci, pour ne citer qu'elles, Dominique Picard et Charlie Cailloux vous conseillent de régler ces litiges en amont par la voix de la diplomatie et éviter toute démarche conflictuelle et juridique. Commencez par aller voir votre voisin, pour parler de la situation et tenter de trouver une solution amiable.

Jusqu'à présent, on se réfère beaucoup à à la justice, mais la justice ne pourrait pas tout régler

- Dominique Picard

Pour régler des conflits, "il faut construire une entente qui aille au-delà du juridictionnel et du "à tort ou à raison" car c'est le meilleur moyen, insiste Charlie Cailloux pour ne rien arranger du tout, conduire chacun à camper sur sa position. Même si vous gagnez en justice, le conflit sera toujours présent car alimenté par une plus grande rancune. Avant d'en appeler à la loi, rien de mieux que d'avoir une discussion franche, honnête et de se mettre d'accord sur des engagements réciproques".

► D'ailleurs depuis 2020, on ne peut pas saisir le juge sans avoir au préalable engagé une action amiable. Il faut donc essayer de tomber d'accord avec son voisin de la manière la plus pacifique possible.

