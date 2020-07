Les Français raffolent des jeux de société ! Plaisir de se défier, d'élaborer des stratégies, de travailler en équipe ou d'apprendre à se connaître, les motivations sont nombreuses pour se plonger dans une partie. Il y a environ 500 jeux qui sortent chaque année en France, et voici notre sélection !

Comment choisir un jeu de société ? © Getty / Tomekbudujedomek

Dans son émission, L'Été comme jamais, Dorothée Barba et ses invités ont dressé une liste, non exhaustive bien sûr, de jeux de société à pratiquer.

Parfait pour les vacances

7 Wonders Duel

Imaginé par Antoine Bauza. Une partie se déroule en trois âges, chaque âge utilisant l’un des trois paquets de cartes. Chaque carte âge représente un bâtiment. Ces âges se jouent de manière similaire, chaque joueur ayant l’opportunité de jouer environ 10 cartes par âge pour gagner de l’argent, renforcer son armée, faire des découvertes scientifiques et développer sa cité. Il y a trois manières de gagner : la suprématie militaire, scientifique et civile.

Des idées de jeux de société de coopération

Si vous voulez gagner ou perdre en groupe plutôt que tout seul ; initier les plus jeunes à s'affirmer soi-même, leur apprendre le respect d'autrui et la gestion des frustrations dans le cadre d'un jeu de société en guise de support pédagogique, voici quelques suggestions de nos invités :

Les Chevaliers de la Table ronde

Crée par Bruno Cathala et Serge Laget. Les joueurs forment une compagnie de chevaliers. La victoire ou la défaite dépend de la réussite ou de l'échec des différentes quêtes poursuivies par les Chevaliers. Chaque quête offre un défi différent. La partie se termine par un triomphe des forces du Mal si 12 engins de siège encerclent Camelot ; dès qu'une 7e épée noire est déposée et si tous les chevaliers en viennent à mourir.

Ghost stories

Par Antoine Bauza. Les joueurs sont des taoïstes qui défendent un village chinois contre les attaques surnaturelles d'un prince des enfers. Chaque joueur dirige un personnage avec des capacités spéciales qui devra aider le groupe en se faisant soutenir par des villageois et en exorcisant les fantômes qui cherchent à hanter le village.

Zombie Kidz

Par l'éditeur Le Scorpion Masqué. Il faut éliminer les zombies qui entrent en jeu et verrouiller l’école avant qu’ils ne deviennent trop nombreux. Pour gagner, il faut poser un cadenas sur chacune des quatre cases-portail.

Diplomatie

Créé par l'américain Allan B. Calhamer. Le but du jeu est de prendre le contrôle du plus grand nombre possible de centres de ravitaillement. À la fin convenue de la partie, le vainqueur est celui qui en contrôle le plus. Si un joueur parvient à contrôler 18 centres de ravitaillement, il gagne immédiatement.

Les Colons de Catane

Crée par Klaus Teuber. L'objectif est de gagner des ressources pour construire des colonies, des routes et des villes, et de s'étendre un maximum sur le plateau. On peut échanger avec les autres joueurs, des ressources que l'on gagne, ce qui permet des négociations et des échanges parfois tendus pour pouvoir obtenir des ressources. Avec, en option, des extensions du jeu pour pouvoir multiplier le scénario et prendre encore plus de plaisir.

Pour jouer en famille sans s'écharper

Les Aventuriers du Rail

Crée par Alan R. Moon. Le but est d'avoir le plus de points possible selon la longueur des routes que vous construisez en reliant les deux villes indiquées sur votre carte destination. Les points obtenus sont indiqués sur la carte. Il y a un bonus de 10 points pour le joueur ayant réalisé le chemin le plus long. Le Jeu s’arrête lorsque la réserve de wagons en plastique d’un joueur arrive à 0, 1 ou 2 après avoir joué.

Kingdomino

Crée par Bruno Cathala. Jeu dans lequel, pour devenir le Roi des Dominos, il faut constituer le plus joli royaume grâce à la façon dont on associe ses dominos. À chaque tour, on récupère un domino, avec un système complexe qui fait que, globalement, plus le domino auquel on accède va être rentable et plus on va en subir les conséquences au prochain tour. Le domino récupéré doit être intégré à son propre royaume en respectant un principe de superficie.

Pour le plaisir de se prendre la tête

Oriflamme

Crée par imaginé par Adrien et Axel Hesling. C'est le prix de L'As d'Or de cette année 2020. Un jeu de bluff et de tactique où tous les coups bas sont permis, voire encouragés. C'est médiéval : des familles qui s'affrontent pour prendre le pouvoir.

