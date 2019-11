Ce sont sans doute les trois paires de baskets les plus populaires au monde tant elles traversent les générations. Invités de "Grand bien vous fasse", l’anthropologue Abdu Gnaba, le sociologue Pierre Demoux et le journaliste Frédéric Godart vous expliquent pourquoi elles marchent toujours autant !

La Converse "Chuck Taylor All star"

Frédéric Godart raconte qu'il s'agit de "la plus ancienne basket encore en production. Les fameuses converses n'ont pas beaucoup vieilli depuis le début de leur fabrication en 1917. C'est la seule paire qui est produite sans discontinuer depuis un siècle, même si elle a quelque peu évolué. Mais elle est globalement restée fidèle aux versions apparues dans les dix et quinze années qui ont suivi sa naissance.

C'est étrange de voir que ce modèle de basket a connu une carrière qui s'étire sans discontinuer pendant plus d'un siècle, et, qui plus est, reprise par énormément de gens, que ce soit par les Beatnik dans les années 1950', ou les rockeurs de tout poil au fil des années 1970-1990, et ce jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi les sportifs.

C'est toute une population qui s'y est identifiée, tant cette basket incarne tout à la fois le côté intemporel de la mode, les grands classiques, ce côté un peu rebelle qu'elles représentaient face aux limites des valeurs traditionnelles.

Porter des Converse était un symbole d'adhésion à cette contre-culture qui venait frapper la culture bourgeoise dominante

Les "Stan Smith" chez Adidas

Pierre Demoux revient également sur la paire la plus populaire conceptualisée par le célèbre équipementier de sport allemand.

"La paire de basket renvoie à Stanley Roger Smith, un joueur de tennis américain qui fut numéro un mondial en 1972, et avait remporté les grands tournois de Wimbledon et de l'US Open. Il est toujours en contrat avec Adidas.

Mais avant de prendre ce nom-là, cette basket avait un nom français, celui de Robert Haillet. Il fut lui aussi un joueur de tennis, ancien numéro un du tennis français entre 1952 et 1960. Celui-ci avait participé à la création du modèle aux côtés de Adidas.

C'est une chaussure assez simple, une tennis en cuir blanc avec une touche de vert sur le talon. C'est un autre modèle classique intemporel. Le modèle était créé à la base pour les joueurs de tennis et loin était l'idée d'en faire un modèle à usage courant. Mais, devant l'engouement en France, Adidas s'est rendu compte que s'il voulait toucher un public plus large, au-delà de la France, il fallait lui donner un nom américain. C'est là qu'ils ont choisi d'associer le nom du numéro 1 mondial de tennis Stan Smith.

Une paire d'Adidas Stan Smith © Getty / Melodie Jeng / Contributeur

Toutefois, les Stan Smith ne se vendaient qu'en France et peinaient à se rendre célèbres ailleurs. C'est une paire de basket qui est connue pour avoir profité d'un incroyable coup de marketing de la part d'Adidas : alors qu'elles se vendaient extrêmement bien depuis plusieurs années sans pour autant être un gros carton, Adidas a décidé de stopper la production en 2011. Elle a ainsi procédé à la pénurie de production. Cela a enclenché un phénomène où les fans ont immédiatement manifesté leur déception quant à cette triste nouvelle. Adidas a donc joué avec la rumeur en laissant traîner des photos, en lançant toute une campagne de promotion jusqu'à ce qu'ils finissent par relancer le produit.

Résultat : tout le monde s'est jeté dessus alors même que la basket n'avait pas changé d'un trait, c'était le même modèle et ils sont parvenus à en faire un objet de désir en cachant l'objet pendant quelques années".

Abdu Gnaba ajoute que "lorsqu'elle est ressortie, en 2014, Adidas était toujours persuadé que ce n'était pas leur meilleure chaussure, jamais ils ne comprirent vraiment pourquoi elle continue à faire autant de succès : ce n'est pas la plus innovante, ce n'est pas la plus confortable, mais c'est tout de même devenu un véritable objet iconique et intergénérationnel".

La "Air Jordan" chez Nike

Pierre Demoux : "Pour les adolescents des années 1980' et 1990', c'est la basket qu'il fallait absolument porter ! Son concept a été porté par le nom du plus grand joueur que le monde du basket ait connu : Michael Jordan, c'est la figure mythique et ce moment où Nike a véritablement commencé son ascension. En effet, la marque a choisi de sponsoriser le célèbre arrière des Chicago Bulls.

Nike a avant tout parié sur son aura pour créer son propre héros populaire dans le sport. Avec Nike Air Jordan, elle a voulu identifier sa propre marque au célèbre joueur américain.

Grâce à cela, Nike a dupliqué ses recettes sur plein d'autres sports, plein d'autres modèles, devenant ainsi une marque à part entière dans l'empire Nike.

Une des nombreuses Nike Air Jordan © Getty / Mark Brown / Contributeur

