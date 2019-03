Les recettes de Frédéric Jaunault, M.O.F. et président fondateur de l’école et l’académie du fruit et légume.

Ingrédients pour 4 personnes:

4 bananes vertes

120 g de bulots de Granville IGP décortiqués

4 cuillères à soupe de persil frisé haché

50 g d échalote hachée finement

2 gousses d’ail hachée

50 g de beurre doux

30 g de noisettes concassées

1 tranche de pain d’épices séché et la mettre en poudre.

Sel

Tabasco

Progression :

Coupez les deux extrémités de vos bananes vertes.

Les cuire 30 minutes dans une eau chaude salée. Les refroidir et les éplucher.

Taillez les bananes en jolies rondelles.Dans une poêle faire blondir les bananes avec l’huile, égouttez et réservez.

Dans la même poêle faire suer avec le beurre les échalotes, l’ail, les bulots décortiqués et les bananes. Bien mélanger et rectifiez l’assaisonnement avec le sel et le Tabasco.

Incorporez le persil, les noisettes, la chapelure de pain d’épices.

Servir aussitôt