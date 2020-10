Ce grand classique peut se twister à l'infini, fève tonka, sel fumé, noisettes grillées, vanille, n'hésitez pas à varier les plaisirs.

Poire vapeur et chocolat © Jennifer Hart-Smith

Une recette de Jennifer Hart-Smith. Cette Franco-australienne, designer de formation, a entamé une reconversion dans la pâtisserie et a créé en parallèle une marque de biscuits personnalisés à base de farines alternatives (tookies)

Pour 4 personnes - 5 min - 15 à 20 minutes de cuisson

4 poires

200g de chocolat noir

1 cac de grué de cacao

1 cac de beurre de coco (ou une noix de ghee)

50g de noix torréfiées

1 pincée de sel

Mettre de l’eau dans la cuve du cuit-vapeur et porter à ébullition. Hors feu et sans vous brûler, disposer les 4 poires et cuire pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce que les poires soient bien fondantes. les sortir du cuit vapeur.

Dans un bol, mettre le chocolat et le ghee et laisser fondre au cuit vapeur. Tremper les poires dans le chocolat et parsemer de noix torréfiées, de grué de cacao et d’une pincée de sel.