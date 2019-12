Une recette d'Alessandra Montagne, cheffe du restaurant Tempero, dans le 13è à Paris

Polenta © Getty

500g de polenta crue

Sel

Oignon

500ml de lait

500ml de crème

Faire suer l’oignon.

Herbes

Ajouter la polenta crue et le sel à feu vif.

Une fois qu'elle a doré voir roussi, y ajouter 1 litre d’eau pour faire redescendre la température en remuant vivement, puis le lait et la crème.

Remuer pendant 15-20mn à feu moyen.

Une fois qu'elle est homogène ajouter les herbes, rectifier l’assaisonnement et laisser refroidir.

Enfin couper et disposer sur une plaque pour remonter en température et la griller si envie au four à 180° 10MN