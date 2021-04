Une recette d'Alessandra Pierini

Polpette de ricotta, pain et fenouil sauvage © Radio France / Alessandra Pierini

30 g de pluches de fenouil sauvage avant floraison, sans les tiges

350 g de ricotta de vache ou de brebis

150 g de chapelure de pain

3 oeufs bio

100 g de parmesan râpé

50 g de farine

25 cl d’huile pour frire

sel, poivre du moulin

Dans un saladier, bien mélanger la ricotta avec la chapelure, les oeufs entiers battus à la fourchette, le parmesan, le fenouil émincé, du sel et du poivre.

Mettre la farine dans une assiette. Former avec les mains 12 petites boules, les passer dans la farine et les frire 7 à 8 mn dans l’huile chaude, à la poêle, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et croustillantes.

Les déposer sur du papier absorbant et les servir tièdes à l’apéritif ou en entrée.

Vous pouvez obtenir un sel au fenouil avec des restes de barbe : débarrassez-les des tiges, étalez-les sur du papier cuisson, séchez-les au four à 80 °C pendant 15 mn, puis broyez-les avec du sel fin dans un mortier. Ce sel se conserve plusieurs mois dans un bocal.