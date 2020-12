L’alliance de la pomme, du beurre et du caramel. Choisissez des pommes qui tiennent bien la cuisson, comme la reine des reinettes ou la boskoop.

Pommes d’amour au four, recette tirée de Au beurre, 60 recettes modernes pour remettre le beurre au goût du jour de Gala Collette et Victor Coutard © Editions First

Pour 4 personnes

Préparation 10 minutes

Cuisson 45 minutes

—

Ingrédients

4 pommes

40 g de beurre

4 cuillères à soupe de cassonade

Pour le caramel

2 cuillères à soupe de sucre

25 grammes de beurre

Préparation

Coupez le petit chapeau de vos pommes, et ôtez les trognons à l’aide d’un évide-pomme. Placez-les dans un plat allant au four. Mélangez le beurre et la cassonade, remplissez le cœur des pommes, puis replacez leur petit chapeau.

Enfournez au moins 45 minutes à 180°, et arrosez de temps en temps les pommes avec leur jus. Vous pouvez les servir telles quelles.

Si vous voulez un dessert un peu plus gourmand, préparez un caramel avec 2 cuillères à soupe de sucre et un peu d’eau. Lorsqu’il blondit, ajoutez le beurre et laissez fondre en mélangeant. Versez sur les pommes et servez chaud.

=> Recette tirée de Au beurre, 60 recettes modernes pour remettre le beurre au goût du jour de Gala Collette, Victor Coutard, paru aux éditions First