Une recette d'Alice Waters extraites de son livre "L'art de la cuisine simple : notes, leçons et recettes d'une révolution délicieuse" (Actes Sud / Kéribus Editions)

Poulet rôti © Getty

Pour 4 personnes

Mémo pratique :

20 minutes sur le dos

20 minutes sur le ventre

20 minutes sur le dos

Videz :

1 poulet fermier d’environ 1,5 kg

Dans les cavités, on trouve souvent de gros morceaux de graisse jaune.

Retirez-les et jetez-les. Coincez les ailerons sous les ailes, pour les empêcher de brûler. Assaisonnez, si possible, 1 ou 2 jours à l’avance. Saupoudrez intérieur et extérieur du poulet de : Sel et poivre du moulin

Couvrez, sans serrer, et mettez au frais. Au moins 1 heure avant la cuisson, sortez le poulet et placez-le, sur le dos, dans un plat légèrement huilé. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Faites rôtir pendant 20 minutes, retournez le poulet sur le ventre et laissez rôtir 20 minutes. Retournez à nouveau et faites rôtir jusqu’à ce qu’il soit prêt, entre 10 et 20 minutes.

Laissez reposer le poulet 10 à 15 minutes avant de le découper.

Variantes

• Glissez quelques petits brins de thym, sarriette ou romarin sous la peau de la poitrine et des cuisses avant de rôtir.

• Glissez quelques tranches épaisses d’ail sous la peau, avec ou sans les herbes.

• Farcissez l’intérieur du poulet avec des herbes : elles parfumeront toute la chair pendant que le poulet rôtit. Ne lésinez pas et remplissez toute la carcasse.

