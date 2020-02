Suzanne, 11 ans s’interroge sur l’origine de cette tradition dans Les P’tits Bateaux, l’émission de Noëlle Breham. La réponse de Denis Bertrand, Maître-Crêpier, Cofondateur de l'École Maître Crêpier de Rennes.

Comment réussir les crêpes ? © Maxppp / The Washington Post

L'origine de la crêpe à la Chandeleur vient des chandelles, des cierges bénis portés en procession à Rome lors de la présentation du Christ au Temple et lors de la purification de la Sainte Vierge.

Pourquoi fait-on sauter les crêpes ?

Cela vient d’une une coutume bretonne : on met une pièce de monnaie dans une main et de l’autre on fait sauter la crêpe. Si, par bonheur, la crêpe retombe correctement dans la poêle, on s'attire chance, bonheur et richesse pendant tout le restant de l'année.

Un conseil pour bien faire sauter la crêpe ?

La première chose, c’est la poêle, elle doit être revêtue d’un revêtement antiadhésif. Il n'est pas nécessaire de la beurrer à chaque fois comme il y a déjà du beurre dans la composition.

La poêle doit être chaude, mais sans excès. Donc, on met la pâte à l'aide d'une louche dans la poêle, que l'on remue dans tous les sens pour que la pâte s’étale bien. On la cuit à peu près une minute et demie sur le premier côté.

Recette de la pâte à crêpe

Pour faire à peu près 35 à 40 crêpes

Un kilo de farine

6 œufs

400 grammes de sucre en poudre

20 grammes de sucre vanillé

20 grammes de beurre fondu

20 grammes de sel

Du lait, de préférence du lait entier : 2 litres

Le petit truc : pour éviter des grumeaux, utilisez un fouet

Et pas de cuillère en bois. On commence à mélanger peu à peu et au fur et à mesure que la pâte devient épaisse, et on ajoute le lait par petites quantités.

La chandeleur

Alors, c'est tous les ans, le 2 février et la période de la Chandeleur va jusqu'au Mardi gras, et au Carnaval.

ECOUTER | Les P'tits bateaux sur la chandeleur

ALLER LOIN