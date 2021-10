Tristesse, joie, incompréhension... Jeter ses pensées les plus secrètes sur un cahier peut soulager. Mais est-ce une pratique dépassée ? A quoi cela sert-il ? Pourquoi faut-il encourager cette pratique ? Quatre raisons de donner envie à nos enfants de s'épancher par écrit.

Se confier à son journal intime pour grandir © Getty / Leonardo De La Cuesta

Tenir un journal intime est un bon moyen d'apprivoiser ses émotions et de ne pas oublier les petites et grandes choses de la vie.

Le journal intime, un allié quand ça va mal

Irvin Anneix : "Enfant j'ai beaucoup écrit. Et aujourd'hui encore lorsque j'ai des émotions trop fortes, je les couche sur le papier. J'ai beaucoup parlé à ce journal intime de mon homosexualité, de la difficulté à l'assumer à l'époque. Je vivais à la campagne, cela me tourmentait et je n'en voyais pas autour de moi. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas si c'était normal.

Ce journal intime était le lieu où je pouvais parler de tous ces fantasmes inavouables dans la réalité. J'ai grandi. Je suis heureux et très épanoui. Je suis retombé dessus et ça m'a fait un choc : j'avais l'air si triste. Alors que ce n'était pas le cas. J'allais à des soirées au lycée, j'avais des amis… Je me suis demandé pourquoi je n'avais parlé que des choses négatives dans mon journal. J'ai ensuite eu envie de le publier dans l'idée que cela pourrait aider d'autres adolescents à se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls.

C'est important d'avoir un lieu à soi. L'impression de porter un masque au quotidien, au collège ou au lycée revient dans beaucoup des écrits des jeunes. Ils souffrent à l'intérieur, mais gardent un sourire de façade. Et personne n'arrive à voir leur souffrance."

Le journal intime, pour donner de ses nouvelles et conserver la mémoire des évènements

Susie Morgenstern :

Je tiens un journal intime depuis mes 7 ans et j'écris tous les matins. Je l'ai lu à ma mère tous les jours et ma mère me regardait comme si j'étais Shakespeare !

Et je crois que son regard continue à me faire écrire. Je la revois quand j'écris mon journal intime. Je l'envoie à mes sœurs, à mes filles, à mes petits-enfants. Je l'envoie à une vingtaine de personnes tous les jours. Si un jour je n'écris pas, tout le monde proteste.

Grâce à mes journaux intimes, je suis devenue la mémoire de ma famille. Ma fille Maya me demande : "Maman, quand est-ce que j'ai rencontré Jean-Marc ?" Je peux en plongeant dans mes journaux lui répondre : "Tu l'as rencontré le 12 avril à 14h". Il y a tellement de choses qu'on oublie !"

L'écriture sur soi est au programme de la 3e

Elsa Lecerf : "L'adolescence n'est pas un moment facile et encore plus dans un cadre scolaire. Mais cela produit des écrits savoureux. Dans la partie "affrontement du jugement d'autrui", on propose aux jeunes de demander à quelqu'un de leur entourage de faire leur portrait et ensuite de revenir dessus, de pouvoir le commenter.

Cet aller-retour entre un parent qui va faire le portrait de son enfant et le retour de l'enfant qui concentre son regard à celui de son parent. C'est parfois gênant. En tant qu'enseignant, on est confronté à des choses très personnelles.

Mais je trouve que c'est une bonne manière pour les parents, de se poser, de prendre un petit peu de temps pour réfléchir à ce qu'on peut dire, à son enfant qui est en train de grandir, de changer. C'est un moment assez fort."

Le journal intime, un appel à la bienveillance des parents

Irvin Anneix : "Le journal intime est aussi pour les parents, quand les enfants les partagent avec eux, ou l'évoquent devant eux, un rappel.

Adolescents, les choses de la vie ont un relief particulier. S'ils les couchent sur papier, c'est qu'elles sont importantes, parfois graves pour eux. Elles ne sont en aucun cas à minimiser."

Elsa Lecerf : "Si les parents peuvent offrir un cahier, il doivent ensuite absolument respecter le secret du journal. Il doit rester un véritable lieu à soi sans jugement. Il ne faut surtout pas rentrer dans l'intimité de ses enfants."

Quelques conseils

Susie Morgenstern : "je conseille de lire Le Journal d'Anne Frank . C'est tellement fort."

S'ils ont du mal à se lancer, pour éviter l'angoisse de la feuille blanche, on peut leur conseiller de commencer par écrire de toutes petites choses.

S'ils partagent avec vous : pas de pression sur l'orthographe.

On peut tenir un journal en vidéo, si on n'est pas à l'aise avec l'écriture, à l'image de Cher Futur Moi où Irvin Anneix invite les participants à se confier à leur "moi du futur"

