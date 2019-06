Si les vacances à deux sont souvent un terrain propice aux disputes, elles n’en constituent pas moins une formidable occasion, pour un couple, de se redécouvrir et de sacrifier, ne serait-ce que quelques jours, le quotidien au profit de sa vie intime.

Un couple faisant le grand saut © Getty / TommL

Avec les propos de Catherine Aimelet Périssol, psychothérapeute, spécialiste des émotions, Robert Neuburger, psychiatre, psychothérapeute de couple, et François De Singly, sociologue, spécialiste de la famille, dans l'émission, Grand bien vous fasse.

Une fois en vacances, dans l'ordre décroissant, les terrains de conflit principaux sont : la qualité de l’hébergement ; le choix du restaurant ; le trajet ; l'argent dépensé ; la météo ; l'activité choisie. Ces multiples clivages dépassés, on se rend compte que les vacances en amoureux sont une très bonne occasion pour repartir de zéro.

De l'importance de se retrouver et de rompre avec le quotidien

François de Singly introduit le débat en estimant que "le côté je suis en vacances est formidable car, officiellement, il n'y a pas de programme prédéfini, tandis que, dans la vie quotidienne, il y a tout de suite une forme de structuration. Tout à coup, les habitudes font place au vide".

Robert Neuburger ajoute quant à lui que "les vacances à deux, c'est quelque chose de vital pour un couple, au regard de son intimité. Pendant l'année, la dimension de l'intime est sacrifiée, et le plus gros problème des couples que je rencontre en thérapie, témoigne-t-il, c'est justement au niveau de cette dimension de l'intime qu'il se présente souvent car on se sent exister dans le regard de l'autre, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme. Cette reconnaissance est placée en dernier du fait des responsabilités quotidiennes. Voici ce que je dis à mes patients :

Vous n'avez pas de problèmes de couple : en réalité.. vous n'avez pas de couple du tout. C'est pourquoi, il faut donner du temps à votre couple".

"Il y a quelques années, les parents n'hésitaient pas à placer leurs enfants deux ou trois mois en colonie de vacances. Là où, aujourd'hui, ils pourraient bien se retrouver avec les services sociaux s'il y songeaient. Aujourd'hui, il y a une espèce de sentiment de culpabilité qui fait que beaucoup de couples n'osent pas partir sans leurs enfants et sacrifient, de fait, leur relation amoureuse".

Catherine Aimelet Périssol corrobore les propos de ses homologues : "C'est tout à fait valable et vital pour le couple de partir en vacances à deux. Un couple qui ne se rencontre pas à deux n'est pas un couple. Ces drôles de péripéties sont générées par la vision que l'on se fait des vacances à deux : une idéalisation de cet espace-temps préalablement perçu comme tout ce qui devrait s'y trouver de bon, ce qui doit permettre de s'enchanter, de se retrouver en intimité. Comme si on s'était perdus le reste de l'année, et retrouvés pendant les vacances, dans ce vide, où l'on prête beaucoup de projections, d’espoirs et d'idéalisation. C'est une occasion de pouvoir se découvrir là où, au contraire, le travail peut venir interrompre ce moment d’intimité".

Elle conclut son propos en affirmant "qu'en réalité, indirectement, c'est un test du couple. On teste ses équilibres, on étudie l'autre, et on partage beaucoup plus de choses merveilleuses car il n'y a pas d'échappatoire".

Les frustrations et les déceptions sont proportionnelles aux espoirs souhaités dans la vie de couple

À deux en vacances, c'est aussi être "seul à deux"

Catherine Aimelet Périssol met en lumière un certain risque qui est "le rapport de force : le je râle ; le tu pourrais être différent ; le je t'en veux. Mais l'espace du couple, c'est aussi bien l'espace dans lequel on recherche une forme de sécurité rassurante - un point d’appui, un espace de confiance - que la recherche de la liberté.

Nous sommes tous amenés, à l'intérieur du couple, à travailler cet espace de tiraillement dans lequel on veut à la fois de la sûreté et de la liberté

François de Singly ajoute ensuite que "si un des deux partenaires estime que l'autre ne doit être que conjoint, ça finit par se disputer car, par principe, il y a d'autres besoins. Au fond, nous ne nous pensons pas uniquement comme conjoint. Le problème est toujours le même : pourquoi ne pas s’autoriser à être autre chose qu'un conjoint en face de son partenaire ? Cela fait l'objet de grandes tensions car il faut s'autoriser, d'une certaine façon, à agir de deux manières différentes : être conjoint et être seul à deux. Pendant les vacances, j'ai le droit, pour-moi-même, d'exprimer des choses personnelles".

Les vacances, c'est d'abord un imaginaire

"Et s'il n'y a pas de contraintes, poursuit François de Singly, cet imaginaire est vide. Et c'est par l'autre qu'on le remplit, justement. C'est la raison pour laquelle l'autre devient obligatoire. Cent pour cent de mon temps, la contrainte provient de l'autre. Il y a des gens qui dépriment parce qu'ils cherchent à remplir cet imaginaire-là".

Robert Neuburger se demande, lui, "pourquoi, être en vacances en couple, ça ne fonctionne pas pendant trop longtemps ?". Ce à quoi il répond que "c'est parce qu'on est, déjà toute l'année, dans le même bateau, dans cette même entraide de solidarité. Mais les vacances, c'est fait justement pour retrouver l'autre dimension, ce moment où on peut se séduire de nouveau. Car ce qui fait exister un couple ce n'est pas uniquement la relation amoureuse. Le fait de se sentir homme ou de se sentir femme, c'est quelque chose de fondamental. Je le vois dans la plupart des thérapies de couple que je suis".

Les vacances, c'est ce moment qui est fait pour se sentir exister et une des solutions pour que les vacances à deux se passent pour le mieux, c'est aussi que l'un des deux conjoints puisse prendre, seul de son côté, des vacances

S'ouvrir l'un à l'autre

Catherine Aimelet Périssol ajoute que "tout dépend de la liberté de chacun à pouvoir mettre de côté ses habitudes comportementales ou mentales, et de favoriser, à un moment donné, cet aspect de séduction, de rencontre, de révélation. Idéalement, il faudrait d'emblée avoir un esprit plus ouvert, être capable de faire abstraction. Très souvent, dès qu'on arrive en vacances, certains admettent qu'il a fallu du temps pour arriver à mettre de côté ses habitudes. Il faut savoir l’accepter car c'est la séduction, l'intimité qui crée le couple : le fait d'aimer des choses ensemble ou d'accompagner l'autre dans ce qu'il aime. Ce qui compte, c'est l’inventivité face aux situations, et ne pas rester bloqué dans son émotivité, il faut rester créatif".

Robert Neuburger souligne ce dernier argument en estimant "qu'un couple, c'est une usine avec deux patrons, c'est pourquoi il faut de l'alternance : une journée organisée par l'un, une journée organisée par l'autre. Ce qu'on oublie trop, c'est que les gens structurent leur existence par une série de contraintes diversifiées qu'il doivent apprendre à assumer".

