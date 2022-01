Comment sortir de la routine ? Comment ouvrir sa porte à l'inattendu ? A la rencontre ? A la nouveauté ? Philippe Gabilliet, Cécile Guéret deux psychologues spécialistes de la surprise ont répondu aux questions d'Ali Rebeihi dans l'émission "Grand bien vous fasse" et ont délivré quelques conseils pour lâcher prise.

Définir l'inattendu

Philippe Gabilliet : "L'inattendu est ce qui intervient contre toute attente, contre nos plans, nos projets… Des faits, des événements viennent bousculer quelque chose en nous, pour le meilleur et pour le pire.

Le cauchemar serait de vivre une vie où tout se passerait comme prévu.

L'avantage de la surprise est qu'elle ne dure pas très longtemps. C'est un sas. Nous vivons dans l'illusion de contrôle, comme si bien vivre, était d'être dans le contrôle. Or l'aléa est presque une obligation."

Cécile Guéret : "Avec la crise du Covid-19, la crise écologique, sociale… on oublie de moins en moins que nos vies sont faites d'incertitudes : on baigne dedans !

Christophe André : "Pour les chercheurs en émotions, l'inattendu provoque la surprise, une émotion souvent oubliée et pourtant fondamentale. C'est elle qui met notre esprit en éveil."

1 - Réapprendre à improviser

Philippe Gabilliet : "Nous avons aujourd'hui des objets magiques, des smartphones, qui nous donnent l'illusion du contrôle. Mais ce n'est pas une réalité.

Se préparer mentalement à toutes les situations de la vie, des plus banales aux plus graves et savoir improviser fait partie du véritable esprit de l'époque : pertinent et créatif."

2 - Se méfier des prévisions

Philippe Gabilliet : "La divination date d'autour de 3000, 3500 ans avant notre ère. C'est l'idée qu'existeraient des individus - les devins - qui disposeraient d'un code de lecture de la réalité qui leur permettrait d'avoir un accès au futur. Hier, c'était grâce aux entrailles des animaux, aux osselets, aux cartes à jouer (les tarots) ou aux astres. Aujourd'hui, les experts sont les nouveaux voyants qui lisent dans les statistiques, la recherche opérationnelle et les probabilités, etc. L'idée qu'on puisse connaître l'avenir est une absurdité. Personne n'a jamais été demain matin. C'est ce qui fait à la fois le tragique et la beauté de toute vie."

3 - Avoir de la tendresse pour ses empêchements

Cécile Guéret : "Ce besoin de maîtriser, cette crainte de l'inattendu…

C'est important d'avoir de la tendresse pour nos empêchements, de regarder avec indulgence les moments où on ne peut pas aller vers l'inattendu parce qu'on a besoin de contrôler, car sinon cela crée de l'anxiété ou de l'angoisse.

Cette organisation rigide qu'on a pu mettre en place nous a été utile à un moment. On peut regarder la la situation, observer ce qui nous fait souffrir…

Et se demander ce qu'on peut changer, quels petits ajustements peut-on faire ? Ce n'est pas forcément des grandes choses, mais un tout petit pas mais qui permet d'avancer de manière solide."

4 - Cultiver son ancrage

Philippe Gabilliet : "On est d'autant plus apte à aimer l'inattendu qu'on a au fond de soi un certain sentiment non pas de contrôle, mais de capacité à rebondir et à agir, et à s'adapter. Il faut tenir compte de la notion de futur sobre, une donnée essentielle : il faut savoir ce qui dans nos vies n'a pas vocation à changer.

On peut se demander : "Qu'est-ce qui était vrai pour moi hier ?" "Qu'est-ce qui est toujours vrai pour moi aujourd'hui ?"Je fais l'hypothèse que ça sera toujours vrai pour moi demain. Ce peut être un lieu de vie, un système de valeurs...

Je pense que nous sommes des êtres enracinés et plus nous le sommes, plus on va avoir un rapport très positif à l'improvisation. Et d'ailleurs, je pense vraiment que la peur, par exemple la peur du futur, est souvent le signe d'un manque de racines.

Les gens qui ont peur de demain, ne savent pas toujours d'où ils arrivent exactement."

Cécile Guéret : "L'incertain est le lieu de la vie, mais à condition d'avoir une certaine sécurité intérieure, ou autour de soi, pour pouvoir affronter les imprévus. Sinon cela peut faire effroi. Tout est question d'équilibre entre le besoin de sécurité et la surprise."

5 - Être persuadé de la fécondité de l'imprévu

Héléne, auditrice : "Coach en entreprise pendant 10 ans, j'avais une bonne situation. Avec la crise sanitaire toute mon activité s'est écroulée. J'ai profité du confinement pour repasser une licence, pour rebondir. Et aujourd'hui je valorise ce diplôme dans ma pratique."

Patrice, auditeur : "Nous vivons dans un monde formaté, stéréotypé, programmé. Et pourtant, l'imprévu est le charme, le sel de la vie. Quoi de plus beau qu'une rencontre amoureuse inattendue dans un train ? Une histoire vraie, la mienne !"

Cécile Guéret : "L'inattendu offre la surprise de l'autre que l'on va rencontrer dans sa différence, dans son altérité. On a le droit d'être différent, d'avoir des avis différents sans s'effacer sous le regard de l'autre. Ce n'est pas facile de baisser la garde, car c'est aussi s'ouvrir à l'inconnu. Et l'autre, par sa différence, peut me faire vivre du bon, mais aussi les choses mauvaises dans cet inattendu."

6 - Laisser la porte ouverte

Philippe Gabilliet : "Plutôt que de dire : "Je ne vais pas à cette soirée, je n'ai pas envie d'y aller, je n'y connais personne". On peut s'entrainer à penser l'inverse : "S'il y a vraiment une raison pour laquelle je dois aller à cette soirée, c'est que je n'y connais personne". Et ce, à condition bien sûr d'arriver à la soirée posture d'expectative : "Qui sait, peut-être se passera-t-il des choses ?"

La rencontre inattendue repose sur un triptyque :

L'intention : être désireux que quelque chose se passe,

L'attention : la nécessité de déployer ses antennes

La connexion : je ne pourrai pas me surprendre seul

Pour résumer :

Nul ne peut savoir quand l'inattendu frappera à sa porte. Mais on peut au moins avoir dressé le couvert et préparé la chambre. C'est la philosophie du Airbnb !"

7 - Ne pas idéaliser l'inattendu

Dans sa chronique, "Cultivons une sagesse de l'inattendu" Christophe Andre nous met en garde : l'inattendu n'est pas supérieur à l'attendu

8 - Observer autour de soi

Philippe Gabilliet : "C'est s'entraîner à regarder ce qui se passe autour. En fait, on perd complètement l'habitude ne serait-ce que de s'asseoir à une terrasse de café et regarder. C'est comme si on ne voyait pas vraiment l'inattendu, la différence, l'étonnement de ce que sont les autres personnes, ou le monde autour de nous."

9 - Commencer par de petites choses...

On peut commencer par partir en week-end à l'aventure, sans l'avoir trop préparé.

Inviter des copains, sans avoir le frigo plein.

Faire du théâtre d'improvisation.

