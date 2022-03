Vingt à trente pour cent de la population serait hypersensible. À l'image des personnes atteintes de dépression, ou de trouble de la personnalité, ils sont souvent présentés comme des personnes malades. Qu'en est-il ?

Éléments de réponse avec la psychologue clinicienne et hypnothérapeute, Nathalie Clobert, la psychiatre Aurélia Schneider, et le rédacteur en chef du magazine Cerveau & Psycho et docteur en neurosciences, Sébastien Bohler. Tous les trois étaient les invités de l'émission Grand bien vous fasse d'Ali Rebeihi.

Nathalie Clobert explique que, souvent, l’hypersensibilité est globale : les personnes concernées sont très sensibles aux sons, à la lumière, aux images de cinéma… Pas parce qu'elles auraient des sens plus développés que les autres, mais par leur attention plus forte aux changements de leur environnement.

Pour la psychiatre, "L'hypersensibilité est un concept récent qui n’existe pas dans les manuels de psychiatrie, car ce n’est pas un trouble, mais une caractéristique de la personnalité. On peut être plus ou moins sensible. L'hypersensibilité est simplement une plus grande sensibilité de la personne aux stimulations extérieures. C’est un trait souvent inconfortable à vivre dans nos sociétés où les émotions sont présentées comme un défaut".

Un mot trompeur

Nathalie Clobert déplore que "le mot "Hypersensibilité" soit la traduction française de "high sensitive person", un terme américain, qui signifie "personne à la sensibilité élevée". Dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas cette connotation un peu pathologique que l’on a dans "hypersensibilité" et qui entraîne plein d'amalgames, car "hyper" donne l'idée de "trop". "Personne à la sensibilité élevée" serait donc plus juste. Cela insisterait sur la possibilité d’être tous plus ou moins sensibles."

L'hypersensibilité, un handicap dans les relations sociales

Nathalie Clobert : "Pour ces personnes à sensibilité élevées, les relations sociales sont parfois perturbées par le décalage de vécus. Une chose anodine pour les autres, va être plus saillante pour une personne hypersensible. Beaucoup d’hypersensibles se camouflent. Et cela crée des malentendus : la personne sensible a l’impression que l’autre ne perçoit pas sa réalité."

Une caractéristique pourtant visible dans le cerveau

L'hypersensibilité est troublante : ce n'est pas une pathologie, mais elle serait visible dans le cerveau, comme l'explique Sébastien Bohler : "Parfois, l’hypersensibilité est perçue comme une vue de l'esprit. Les gens se diraient hypersensibles pour excuser des troubles de comportement divers ou une forte émotivité.

La science peut trancher en faisant passer des questionnaires (la psychométrie) et par la génétique. Une part non-négligeable (47 %) des grandes sensibilités s’expliquerait par l’hérédité. Cela suggère une origine biologique.

Des publications scientifiques démontrent que certaines zones cérébrales sont plus réactives chez les personnes à haute sensibilité. En particulier les zones associées à la perception viscérale des émotions, à la planification des actions, ou à la douleur."

L'hypersensibilité parfois confondue avec des symptômes

"L'hypersensibilité est parfois confondue avec des pathologies comme les troubles anxieux, les troubles de la personnalité borderline, les dépressions, ou les troubles de l'humeur", explique Nathalie Clobert.

Aurélia Schneider ajoute : "Quand on est anxieux, ou déprimé, les émotions de peur ou de tristesse sont exacerbées. Dans la sensibilité élevée, la tonalité émotionnelle porte sur toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, au contraire de la dépression très sensible aux émotions négatives. Et l’apparition de la sensibilité du dépressif est récente. Or, dans l’hypersensibilité, c’est une attention ancienne, en général depuis l’enfance."

Nathalie Clobert : Psychologue clinicienne et hypnothérapeute, formatrice au sein d’organismes de formation professionnelle (IFSI, Oct-Opus Formations, IFH, AFEhP...). "Référente experte HPI" chez Oct-Opus, où elle intervient dans des formations sur les enfants, les adolescents et les adultes à haut potentiel intellectuel. Auteure de plusieurs livres de développement personnel et d'un roman, autour des thèmes de la sensibilité élevée et du haut potentiel intellectuel, dont Ma Bible de l’hypersensibilité, (éd. Leduc), novembre 2021.

