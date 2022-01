Anxiété, déprime… Que faire en cas de troubles liés au stress ? Dans l'émission "Grand bien vous fasse" d'Ali Rebeihi, les psychiatres David Gourion et Christophe André ont délivré quelques conseils pour vous aider à surmonter les effets psychologiques de la crise sanitaire.

Albert Camus : "Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été".

Continuer à sociabiliser

David Gourion : "Notre cerveau a beaucoup de mal avec l'incertitude. Donc objectivement, en ce moment, on a raison d'aller mal. Cette crise nous a beaucoup isolés. Au départ, le télétravail était bien vécu, maintenant, les gens s'en plaignent. Cette crise nous a parfois donné des arguments pour ne pas sociabiliser. On a tous séché des réunions de famille, pour le bien commun, mais les personnes un peu anxieuses ont renforcé leurs évitements sociaux.

Or s'il y a bien un très grand anti-stress dans la vie, c'est le lien, l'amitié, et la convivialité. Il faut continuer à sociabiliser."

Différer : vous n'êtes pas le valet de vos soucis !

David Gourion : "On a tendance, lorsque les angoisses se présentent, à entrer dans le wagon et à les suivre jusqu'au terminus de l'anxiété.

Or, on n'est pas obligé de suivre nos tourments. On peut choisir de fixer un rendez-vous avec nos soucis à un moment où on sera efficace dans l'action.

Il existe une autre stratégie, mais elle est mauvaise : l'évitement par alcool ou la boulimie, mais cela ne mène pas très loin. Il y a toujours un effet boomerang : nos angoisses nous reviennent dans la figure et vont faire encore plus mal que si on les avait traitées".

Prioriser

David Gourion explique :

Les anxieux ont tendance à tout mettre sur le même niveau : pour eux, tout est grave, l'accident de voiture comme la fuite d'eau du robinet.

Il faut apprendre à classer les soucis en deux colonnes :

Ce qui est très grave dans le sens de "ce qui peut me tuer ou tuer des gens que j'aime". Là, il faut "ruminer" autant que possible pour résoudre le problème et trouver des solutions.

Dans l'autre colonne, on met les ennuis du quotidien qui peuvent attendre."

Adopter une stratégie

David Gourion : "On nous dit tout le temps depuis l'enfance : "apprend à gérer tes émotions, apprend à gérer ton stress" mais on nous donne rarement les outils. Il n'y a pas une recette magique pour tout le monde pour réguler son stress : pour certains, ce sera le sport, pour d'autres, les arts, la musique, les amis…"

Se méfier de son cerveau d'anxieux

Chrtistophe André : "Le problème de l'anxiété est la confusion. On a l'impression que les soucis que l'on anticipe sont d'une réalité hautement probable… Notre corps, nos émotions réagissent comme si le problème était une certitude. C'est épuisant. On peut identifier ces moments et se dire que son cerveau d'anxieux fait voir des soucis qui ne nécessitent pas d'intervention urgente.

Grace à la méditation, on peut observer et interroger nos inquiétudes au lieu de les croire sur parole. Elles s'affaibliront et ressembleront à des simples problèmes, avec lesquels on peut cohabiter. Il est possible de coexister avec son cerveau anxieux, et de lui parler doucement à l'oreille.

David Gourion : "En cela notre cerveau est très fort. Il utilise notre intelligence et donc nous sommes convaincus. Mais l'information est biaisée, c'est une fake news."

Reconnaitre et dompter la rumination

Christophe André : "Après 3 ou 4 mn où je crois réfléchir, je dois me poser trois questions :

Est-ce que, après ma réflexion, j'y vois plus clair dans ce problème ? Est-ce que j'ai trouvé des solutions ? Est-ce que je me sens soulagé ?

Si vous répondez non à ces trois questions, vous êtes en train de ruminer."

David Gourion : 'La rumination revient à rouler sur un périphérique sans sortie. Il n'y a pas d'action qui permettrait d'en sortir, qui ait du sens et qui rassure. Mais surtout, la rumination dure. Elle est douloureuse et n'est pas efficace.

La rumination n'est pas qu'un processus psychologique, mais aussi un processus neurobiologique qui peut entraîner l'augmentation du stress, et de la production d'hormones néfastes à long terme. Quand elles sont chroniques, elles peuvent conduire vers des troubles anxieux.

La technique qui fonctionne particulièrement bien sur moi est d'imaginer ma rumination sous la forme d'un nuage. Je peux soit zoomer et fusionner avec, soit le voir s'éloigner dans le ciel… Comme un ballon qu'on lâche."

