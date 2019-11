Une recette de la chroniqueuse culinaire Mireille Sanchez extraite de son livre "Le Poulet Voyageur" (éditions BPI)

Blanc de poulet © Getty

4-6 personnes

Préparation 10 min

Cuisson 40 min

500 g de blancs de poulet

1 l d'eau

1,5 l de lait

300 g de sucre

120 g de farine de riz

1 pincée de sel

1 c. à café de cannelle

Faire cuire les blancs de poulet dans une casserole d'eau bouillante à petits frémissements, 20 minutes. Les égoutter et les déchiqueter.

Dans une casserole, hors du feu, délayer la farine dans le lait, ajouter le sucre et la pincée de sel. Mettre sur feu doux et laisser prendre en crème sans cesser de remuer avec une cuillère de bois pendant 10 minutes environ.

Préchauffer le four à 220°C.

Ajouter le poulet, dans la crème, brasser vigoureusement pour écraser le poulet le plus possible. Verser ce pudding dans un plat large de 2 à 3 cm d'épaisseur, saupoudrer de sucre et faire caraméliser quelques minutes sous le gril du four.

Laisser refroidir, découper en carrés et servir froid, saupoudré de cannelle.