On pense tous que c’est aux toilettes qu’il y a le plus de bactéries, de germes et de virus. Mais il y a pire ! Réponse dans l'émission "Les Savanturiers", l'émission scientifique de Fabienne Chauvière.

Il semblerait que le bureau soit plus sale que les toilettes... © Getty / Compassionate Eye Foundation/Paul Bradbury/OJO Images Ltd DigitalVision

Des chercheurs de l'Université d'Arizona, aux États-Unis, ont fait plus de 7 000 prélèvements à travers tout le pays, avant de les analyser.

Ils ont trouvé en moyenne 10 millions de bactéries sur… chaque bureau, soit environ 400 fois plus que sur des toilettes ! Il semblerait que le bureau où l'on travaille tous les jours soit bien sale : ce que l’on touche le plus souvent, comme le clavier, la souris, ou encore le téléphone, ne sont que rarement nettoyés.

Quelques conseils pour garder un minimum d’hygiène au bureau

Se laver très régulièrement les mains . On ne le répétera jamais assez, c’est le geste de base.

. On ne le répétera jamais assez, c’est le geste de base. Ne pas manger sur son lieu de travail . Mais, si c’est le cas, veiller à nettoyer derrière.

. Mais, si c’est le cas, veiller à nettoyer derrière. Rincer souvent son mug, sa tasse ou sa gourde qui sont de véritables nids à bactéries !

qui sont de véritables nids à bactéries ! Aérer la pièce 10 à 15 minutes par jour, cela suffirait à supprimer une grande partie des bactéries.

