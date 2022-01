Voici un petit guide de survie qui vous aidera peut-être à mieux vivre cette étape fondamentale dans la vie de votre adolescent.e. Alors que l'on a souvent tendance à diaboliser cette transition de la vie d'enfant à la vie d'adulte, ces cinq conseils peuvent aussi vous convaincre qu'elle est plus que constructive.

Quelques conseils pour survivre à l'adolescence de vos enfants © Getty / Select Stock

D'après les conseils donnés par la psychiatre spécialiste des enfants et des adolescents Marie-Rose Moro et le neuropsychiatre Olivier Revol, invités dans l'émission "Grand Bien Vous Fasse".

1 - Dites-vous qu'il faut forcément passer par là

Vous n'avez pas le choix mais cette période évanescente est aussi la preuve que votre ado est en bon chemin !

Marie-Rose Moro : "Une phase de transition assez rude pour les parents (autant que les ado eux-mêmes) qui finit par passer. C'est un processus de maturation, de transformation, une période d'expérimentation naturelle où votre ado a besoin de s'essayer, de se chercher pour mieux avancer".

Olivier Revol : "Le sentiment d'opposition aux parents, de détachement est un moyen d'exprimer son acceptation du changement, de sa plus grande autonomisation. Il s'agit de résister pour pouvoir exister".

Leur maitre-mot c'est "non" donc prenez-le pour un oui. À l'adolescence, les adolescents résistent exactement là où les parents insistent.

L'opposition systématique est naturelle : jusqu'à maintenant ils faisaient tout pour vous ressembler, désormais, pour exister, ils s'opposent. C'est un signe de bonne santé !

2 - Adoptez la cool attitude en toutes circonstances

Si en général le crédo de l'ado se résume à "laissez-moi un peu d'autonomie", le vôtre doit rimer avec bienveillance :

Marie-Rose Moro : "On a des préjugés négatifs alors que c'est une période formidable où on construit l'adulte de demain. C'est une période riche de possibilités, où on peut se démarquer et trouver sa propre voie. En tant que parent, on considère souvent qu'ils n'ont pas d'avenir, qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour assumer leurs responsabilités. Une série de regards négatifs qui les encombrent et leur font plus de mal qu'autre chose en vérité.

Pour avoir envie de devenir adulte, il faut avoir l'idée qu'on est accueilli dans ce monde et qu'on en est capable

3 - Apprenez à dépasser les conflits : la clé c'est le dialogue !

Oui c'est bien beau, vous nous direz, mais comment leur parler lorsque leur maître-mot c'est "non" ?

Olivier Revol : "Beaucoup de parents ont envie de renvoyer leur agressivité. Ce n'est pas bon. Il faut l'amortir en communiquant et dialoguant. Apprendre à reconnaître ce qu'ils essaient de nous dire pour les valoriser et moins les brusquer. C'est ainsi qu'ils comprendront mieux.

C'est souvent très difficile de parler sur le moment, à chaud, avec son adolescent.e, donc on attend un peu, car c'est beaucoup plus facile de lui parler plus tard, dans la voiture ou en regardant une série, en bricolant. Il faut trouver un moment calme pour revenir sur une dispute et essayer d'apporter une raison à cela. Comme cela vous pourrez éviter le sentiment de réprobation que ressent l'adolescent dans l'immédiat.

Il faut convaincre plutôt que contraindre, savoir les écouter avec attention et privilégier "la parole indirecte"

- Marie-Rose Moro

4 - Fixez un cadre et des limites (mais habilement)

Mais oui, vous aussi faites ressortir l'ado qui est en vous !

L'ado est aussi en train de chercher ses limites et ce qui l'attend, même s'il ne donne aucun signe direct, c'est que ses parents lui disent ce qui est acceptable et inacceptable. C'est ce qu'explique Olivier Revol "mais à condition toujours d'être dans l'optique de convaincre sans trop contraindre et d'éviter de les considérer comme des bébés. Dans le cas de l'utilisation des smartphones, insistez par exemple sur les enjeux de consommation du numérique et le retentissement sur leur santé pour justifier l'absence de téléphone sur la commode toute la nuit.

Surtout, ne les sanctionnez pas sur ce qui les ouvre sur l'extérieur (activités ludiques, sportives…) qui leur permettent au contraire d'aller bien et de tout remettre à plat

Marie-Rose Moro : "Si il y a des choses qui sont non-négociables et qui peuvent être exprimées avec la forme, il y a aussi des choses pour lesquelles vos ados peuvent trouver leur propre manière de faire".

5 - Acceptez de passer au second plan comparé au monde extérieur

Allez avouez-le, l'adolescence suscite aussi beaucoup de frustration du côté des parents, de peur que vos enfants vous abandonnent alors qu'ils restent tout près et ne font que découvrir le monde extérieur.

Olivier Revol : "S'ils ressentent ce sentiment que les parents les étouffent, c'est qu'ils veulent au contraire aller de l'avant et notre mission d'éduquer, c'est aussi d'apprendre à les conduire au dehors".

S'ils sont mieux avec leurs copain.e.s qu'avec vous, c'est que vous avez réussi votre mission !

Marie-Rose Moro : "C'est justement une étape importante d'apprentissage de leur vie que de construire leurs relations sociales, leur monde, leurs valeurs. Ils se construisent un monde qui leur ressemble. Là aussi, les parents doivent prendre un peu de recul et accepter les valeurs qui changent de leur enfant".

On réfléchit ensemble car ils grandissent et apprennent parfois aux parents à se remettre en question

Aller plus loin

