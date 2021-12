Comment réussir les cookies à coup sûr ? Le cake est-il meilleur consommé quelques jours après sa cuisson ? Comment faire pour que la dinde soit la moins sèche possible ? Faut-il taper sur la viande pour l’attendrir ? Comment ne pas rater sa béchamel ? Retrouvez les conseils de spécialistes.

Comment faire pour que les fruits confits ne tombent pas au fond ? © Getty / Cris Cantón

L'animatrice des Carnets de Julie et critique culinaire, Julie Andrieu, le psycho-chimiste spécialisé dans la cuisine moléculaire, Raphaël Haumont et le chef Grégory Cohen étaient les invités de l'émission "Grand Bien vous Fasse".

Comment réussir les cookies à coup sûr ?

Julie Andrieu : "Commencez par prendre des ingrédients qui ont du goût. Et on met la farine en dernier dans sa préparation. Choisissez plutôt une farine raffinée, pour que les cookies soient légers. Mais on peut également faire ces gâteaux avec une farine complète. On prend un bon sucre, comme un muscovado. Ce sucre complet a beaucoup plus d'arômes et on pourra en mettre moins. Et on opte pour chocolat riche en matières grasses : dans le cookie, le chocolat doit rester un peu fondant.

On travaille très longtemps le sucre avec le beurre pour déjà foisonner (intégrer de l’air pour alléger) ce qui permet de mettre moins de levure. Pour la cuisson mieux vaut opter pour le mode chaleur statique de votre four pour que les cookies soient plus croustillants."

Grégory Cohen : "On peut intégrer à l'intérieur du beurre de la cannelle, ou de la vanille, peu importe. Le cookie va immédiatement avoir une saveur beaucoup plus marquée immédiatement."

Comment accélérer le mûrissement de la banane verte ?

Julie Andrieux : "En enfermant les bananes ensemble, ou avec des fruits et des légumes qui produisent de l’éthylène, un gaz qui accélère le mûrissement. Et à l’inverse : on ne garde jamais les oignons et les pommes de terre dans un même endroit : l'éthylène de l'oignon va favoriser le développement de germes dans la pomme de terre."

Comment ne pas rater sa béchamel ?

Julie Andrieu : "Commencez par préparer la même quantité de beurre que de farine. Faites fondre le beurre, et dès qu'il est fondu, ajoutez la farine d'un seul coup. Il peut être intéressant d'utiliser une farine de sarrasin pour apporter un goût différent. Pour battre la béchamel, on prend un petit fouet qui va avoir le mérite de séparer les particules de farine. Puis vous laissez la farine cuire un peu, pour qu’elle soit presque torréfiée, sinon, le goût de la farine va se prolonger dans la sauce. Enfin, on choisit du lait frais entier."

Comment réussir ses cakes ?

Julie Andrieu : "J’utilise des moules en fer, en téflon, ou en aluminium et non pas en verre ou en porcelaine comme grand-mère. Parce que ça va, ça va faire coûter la surface. Or ce qui est agréable dans le cake c’est ce rapport de textures entre le moelleux de l'intérieur et le côté un peu saisi de l'extérieur.

Pour que les fruits confits ne tombent pas au fond, il faut les fariner un peu. Il faut savoir qu’une importante part des fruits confits que l'on achètés en supermarché sont des morceaux de navets colorés. Il vaut vraiment mieux aller chez un confiseur. C'est un petit peu cher, mais c'est un produit exceptionnel, surtout au moment des Fêtes.

On utilise un beurre pommade plutôt qu'un beurre fondu pour que la pâte soit plus dense. Puis on enfourne la préparation dans un four très chaud à 200° et on baisse la température ensuite.

Pour le cake au citron : je conseille un sirop de sucre. On met deux fois plus d'eau que de sucre. On laisse fondre avant d’ajouter un jus de citron. On va enduire le cake de ce sirop à la sortie du four pour qu’il absorbe bien."

Le cake meilleur consommé quelques jours après sa cuisson ?

Julie Andrieu : "Je tiens ce truc de Pierre Hermé. Il ne consomme jamais un cake avant trois ou quatre jours après la cuisson. Pour lui, on a besoin d'un certain « rassisme ». C’est la même chose pour le foie gras les macarons… C’est le temps qu'une osmose se crée entre les ingrédients et qu'elle confère au goût toute sa plénitude."

Le coup de fourchette sur la pâte à tarte pour l'empêcher de gonfler à la cuisson ?

Raphael Haumont : "On l’entend souvent. Le mieux est de mettre des petites lentilles, ou du papier ou des petites billes. L'astuce des piques de fourchette est dramatique : vous trouez la pâte. Donc la préparation va couler puis accrocher dans le moule. Et au contraire, ces trous vont aider le liquide à rentrer dans la pâte et à la ramollir ! C'est catastrophique."

Julie Andrieu : "Surtout, il faut préparer la pâte veille, ça change tout Le gluten qu'on a travaillé va se détendre, se reposer. Ensuite on étale la pate dans le moule, on la met au congélateur pendant minimum 15 minutes, mais cela peut-être plusieurs heures, et on va enfourner la pâte congelée au four."

Comment faire en sorte que le dos de la madeleine bien bombée ?

Julie Andrieu : "J'essaye de préparer la pâte un peu à l'avance, quelques heures, voire la veille, et j'ai remarqué que ça gonflait mieux cette fameuse osmose qui se produit entre les ingrédients. Il faut que la pâte soit froide, aussi pour un choc de température."

Raphaël Haumont : "Il y a de la levure chimique dans la recette de la madeleine. Il faut qu’elle agisse rapidement. Thierry Marx parle souvent de cuire à gradient descendant : on enfourne à four bien chaud et on diminue la température."

Faut-il taper sur la viande pour l’attendrir ?

Raphael Haumont : "Vous parlez avec des chefs ou, des éleveurs qui vous parlent d'une viande qui a été sélectionnée et que vous avez envie de cuisiner, vous la massacrer à coups de hache ? En revanche, on peut se servir de jus d’ananas ou de papaye : grâce à leurs enzymes, ils vont couper les protéines à certains endroits et la déliter à certains endroits."

Quel temps de cuisson idéal pour la viande ?

Julie Andrieu : "Je conseille de ne pas tenir compte du temps de cuisson indiqué dans les recettes, car il dépend beaucoup du matériel. Mais en revanche, sortir la viande très longtemps en avance est excellent. Je sale avant. Un truc que je tiens d’Alain Ducasse. Le sel va apporter un goût différent, quand il est intégré à la "croûte" de la viande."

Raphael Haumont : "Si c’est froid à l'intérieur, à la cuisson cela va brûler à l'extérieur. Et puis, il faut toujours aussi laisser le sang dans la viande se reposer. Et de la même façon qu'une fois qu'on l‘a cuite, il faut laisser reposer la viande pour éviter qu'elle "crache"."

Comment faire pour que la dinde soit la moins sèche possible ?

Julie Andrieu : "Encore un truc d’un grand chef. Guy Savoy disait : ce n’est pas compliqué : tu prends la dinde et tu lui colles deux énormes plaques de beurre bien froid sur les flancs. Tu la mets au four doux. 150° maximum et tu laisses cuire pendant trois heures ! On peut aussi pocher la volaille une vingtaine de minutes. Et Thierry Marx m'avait donné un bon conseil : farcir la volaille non pas avec de la farce à la viande, mais avec des légumes préalablement bouillis qui vont produire de la vapeur d’eau de la bête et donc cuire la bête de l’intérieur.

Dernière astuce utile : si c’est possible, achetez une sonde. Ce n'est pas très cher et assez utile aujourd'hui quand on se pique de faire un peu de cuisine. Pour une dinde ou un chapon, je crois que la cuisson idéale est à peu près 70°."

Les épluchures ?

Grégory Cohen : "On prend un saladier pour faire une petite poubelle de table sur notre plan de travail. C’est pratique. Et ensuite, on congèle les épluchures, pour un bouillon plus tard."

Robot or not ?

Grégory Cohen : "N’importe. Je ne suis pas contre le progrès. On est passé du fouet, aux batteurs électriques puis au robot.

L'important pour moi, c'est d'amener les gens en cuisine. Peu importe avec quoi."

Planche en plastique ou bois ?

Grégory Cohen : "Plastique. Chez les professionnels, on n’a plus le droit au bois."

Du vinaigre dans eau de cuisson des œufs durs ?

Rpahael Haumont : "Non. Le vinaigre est un acide. Il attaque la coquille. Donc il fragilise votre œuf pendant qu’il cuit. Et pourtant, vous mettez cette substance pour éviter qu’il casse. C'est du non-sens."

La pincée de sel dans les blancs d’œufs ?

Julie Andrieu : "Raphaël Haumont et Thierry Marx, m'ont appris que la pincée de sel dans les blancs d'œufs, ce « truc légendaire », ce monument de la cuisine et de la pâtisserie, ne sert à rien."

Raphael Haumont : "On partait du principe que soi-disant, les protéines étaient un peu chargées électriquement, alors le sel, comme il est chargé électriquement… Le mieux est de comprendre que lorsque vous cassez un œuf qu’il n'y a pas un blanc d'œuf, mais deux : un blanc très liquide et un blanc peu visqueux. Il faut commencer par mélanger ces deux-là tout doucement et ensuite, vous pouvez accélérer votre batteur, ou votre fouet."

