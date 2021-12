Aujourd'hui, la raclette se mange partout et dans toutes les catégories sociales. Entre tradition et business, que se cache-t-il vraiment dans ces tranches de fromage dorées ? Pas tout à fait la même chose selon que vous les achetiez chez le fromager où en grandes surfaces.

La raclette a le vent en poupe © Getty

L’histoire commence comme une blague. Des affiches fleurissent dans l’enceinte d'un collège de Moselle pour réclamer de la raclette à la cantoche. Avec un slogan signé d'un mystérieux RERC : Rires Et Raclettes Chantant. Derrière ce groupe, quatre collégiennes qui vont obtenir gain de cause. La date retenue pour cette raclette tant attendue : le 13 décembre, journée mondiale de la raclette, CQFD.

"Ce fromage au succès insolent se laisse fondre en toute occasion et en toute saisons", confirme François-Régis Gaudry qui lui a d'ailleurs consacré une émission. Mais, s'interroge le critique culinaire, "la raclette relève-t-elle encore d'une tradition où est-elle devenue un business très juteux ?"

Autrement dit, existe-t-il une raclette de terroir et une raclette du terroir-caisse ?

Un peu d'histoire

Suisse ou française la raclette ? Une légende veut que les Suisses l'ait inventée et les Français l'ait popularisée. Les traces de ces fameux fromages rôtis qui étaient mis près du feu et "raclés" apparaissent dès les 12e et 13e siècles autour du Valais (en Suisse), mais aussi dans les Bauges (en France).

Mais le succès de la raclette est beaucoup plus récent. Il démarre, d'une part avec l'essor des stations de ski. Une gastronomie du fromage renaît avec la fondue, la tartiflette (pure invention créée dans les années 1980) et la raclette. Et d'autre part avec la mise sur le marché par la marque Téfal du fameux appareil à raclette en 1978. La marque s'était entendue à l'époque avec quelques industriels laitiers, et notamment dans les deux Savoie, pour lancer la production d'un fromage. Et voilà comment la raclette a envahi les foyers français.

C'est aujourd'hui le quatrième fromage produit en France avec près de 64 000 tonnes pour une consommation qui reste saisonnière.

Aujourd'hui, la raclette, on en mange partout et dans toutes les catégories sociales.

Le côté sombre de la raclette

À la demande de François-Régis Gaudry, Pierre Coulon, fromager et fondateur de La Laiterie de Paris dans le quartier de la Goutte d'Or, décrypte les étiquettes de fromage à raclette industriel.

"Le plus choquant, c'est la natamycine, le E235. C'est un antibiotique. Il est utilisé parce qu'il est antifongique. Autrement dit, il empêche qu'il y ait des choses qui poussent sur ces tranches de fromage à raclette qui vont rester pendant deux semaines à l'air. Or un fromage prédécoupé ne pourrait pas se conserver plus de cinq jours sans cela."

Le fromager attire ensuite l'attention sur les coagulants microbiens. Depuis 2006, une loi permet à l'industrie agroalimentaire de ne pas les spécifier sur l'étiquette.

Parmi les autres additifs que l'on trouve dans la raclette industrielle : le caramel, pour la couleur. "Pour que le fromage soit orange, il faut du temps, explique Pierre Coulon. On parle de deux mois d'affinage pour que les levures se développent. Un colorant, ça permet de faire plus rapidement les choses."

Et un coup de gueule pour conclure : "A 8 euros le kilo, et j'insiste là-dessus, ce fromage a le léger goût amer de la misère des producteurs laitiers, c'est-à-dire quand on est face à des grands groupes qui payent un litre de lait à 35 centimes en ce moment et qui s'en vantent. Depuis les années 1990, on a divisé par quatre le nombre d'exploitations laitières en France. Donc, derrière la convivialité peut aussi se cacher un système qu'il ne faut pas spécialement encourager. Une raclette, elle doit être au moins entre 14 et 20 euros, que ce soit chez le producteur ou chez le crémier."

Privilégier la qualité à la quantité donc avec en guise de mantra cette réflexion frappée au coin du bon sens :

Une raclette, si vous en mangez tous les jours, vous ne mangerez pas les bonnes

Quelles sont les quantités idéales d'ingrédients pour faire une raclette ?

À cette question universelle et existentielle, trois informaticiens apportent une réponse en inventant un supercalculateur. "On en avait marre de faire des raclettes entre amis et de ne jamais avoir la bonne quantité d'ingrédients, de devoir refaire une raclette le lendemain alors qu'on en a déjà dévoré la veille" explique Clément Gibault, l'initiateur du projet.

Le principe est simple, à l'image de leur site. Vous indiquez le nombre de convivent, vous sélectionnez les ingrédients que vous souhaitez et vous validez. Quelques secondes plus tard, vous avez votre liste de course. Un mois seulement après sa création, Raclette.world comptabilise déjà près de 50 000 visiteurs par jour.